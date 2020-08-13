DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER

SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI; PLANTUS

Plantus, Türkiye'de hızla büyüyen Ayurvedik bitkisel gıda takviyesi üreticisidir. PLANTUS, farmasötik sınıf Ayurvedik ve Polyherbal doğal takviyelerin üretiminde en güncel bilim ve teknolojiden faydalanır. Türk florasıyla ve biyoeşdeğerliğe göre Türkiye’de % 100 yerli olarak üretilmektedir. Bangladeş’in, 200 yıllık bitki ve ayurveda çalışmalarını, bilgi ve deneyimini Hamdard aracılığı ile Türkiye'ye getirerek, Türk insanın genetik yapısına uygun, tamamen bitkisel içerikli takviye ürünleri üreten Plantus, bütünsel ve sürdürülebilir sağlığı hedefliyor.

Sağlıklı yaşam ve uzun ömür için Ayurveda’ya yönelim artmış bulunmaktadır. Ayurveda terapötik çevrelerce tanınmış ve çok sayıda ülkede alışveriş yapanların refah ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Günümüzde insanların sağlık tanımları ve arayışları değişiyor. Kaliteli yaşlanma, sağlıklı beslenme, beyin sağlığı, destekleyici sosyal çevre, kaliteli uyku vb birçok etken zihin, beden ve ruh sağlığı için bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Bütüncül sağlık yaklaşımını esas alan, Ayurvedadan ilham alan Plantus, insan sağlığını ön planda tutan ve yaşama değer katan doğal ürünler geliştiriyor.

Ölmez Otu’nda keşfedilen “Süper Öz” ile yaşlılık tarihe karışıyor!

L’Occitane araştırmacıları, son altı yıldır süren çalışmaların sonunda yepyeni bir damıtma tekniği kullanarak, hiç solmayan Ölmez Otu çiçeğinin merkezinde bugüne kadar hiç keşfedilmemiş “Süper özü” buldu. Cildin hacmini arttıran ve cilt yapısını destekleyen kimyasal retinolden daha doğal olan bu içeriği Divine serisine aktaran marka, güzelliğin temel taşlarını da değiştirmeye hazırlanıyor.

Süper çiçek içeren Divine ile yaşlanmak tarihe karışıyor olabilir mi?

Yaklaşık 20 yıldır Ölmez Otu (Immortale) bitkisi üzerinde çalışan L’Occitane ilk defa bu yıl yeşil teknoloji yöntemi ile çiçeğin merkezinde bugüne kadar keşfedilmemiş “Süper Öz”e ulaştı.

Her yıl farklı bir teknoloji ile ölmezotununun farklı özelliklerini ve faydalarınıöne çıkaranL’Occitane, en son2018 yılında kapsülleme yöntemi ile Ölmez otu esansiyel yağını mikro kapsüllerde üretmişti...

Cevdet Yıldırım ve Diş Hekimi Mirzaoğlu arasında Sağlık Protokolü İmzalandı

Cemax Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Gaziantepli İş Adamı Cevdet Yıldırım, Mirza Diş Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri Kurucusu Kliniklerin İmtiyaz Sahibi Diş Hekimi Ulaş Alpay Mirzaoğlu `nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde Mirza Diş Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Arasında Sağlık Protokolü İmzalandı.

Yıldırım, Mirza Diş Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri Kurucusu Kliniklerin İmtiyaz Sahibi Diş Hekimi Ulaş Alpay Mirzaoğlu ile Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu olarak sağlık konusunda protokol yaptık. Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Sayın Genel Başkanımız Turgut Başdaş Başkanlığında ve Tüm üyelerimize hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Anlaşma ile birlikte Federasyon ve Federasyona Bağlı dernek üyeleri ve 1.dereceden yakınları (eş, anne, baba ve çocuk) % 25 indiriminden yararlanabilecekler.

Mirzaoğlu ise Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu ile bugün yapmış olduğumuz sağlık protokolü ülkemiz için ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.

Mirza Diş Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri Ülkemizin çeşitli illerinde bulunuyor bunlar ise Gaziantep ilimizde iki Şubemiz var, Kahramanmaraş il Merkezinde, Kahramanmaraş Göksün ilçesinde, Hatay Dörtyol ilçesinde şubelerimiz var. Teknik personel ve Diş hekimi arkadaşlarımız ile beraber insan sağlığına hizmet etmek için ekibim ile beraber çalışmalarımız devam ediyor.

Bizim için önemli olan hastanın sağlığına kavuşmaktır. Bizim için önemli olan insana değer vermektir. Bizim için önemli olan Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu ve bağlı oldukları derneklerin üyelerinin kliklerimize baş vurduğunda bir an önce onları sağlığına kavuşmak olduğunu söyledi .

FİZYOTERAPİSTLER İÇİN YOGA UZMANLAŞMA PROGRAMI

Fizyoterapistler için hazırlanmış olan bu 200 saatlik yoga uzmanlaşma programı, katılımcıların mesleki becerilerini yoganın iyileştirme gücüyle birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program standart bir temel yoga uzmanlaşma programı değildir. Özgün olarak oluşturulmuş ve İlk defa uygulanacak olan YOGAREHAB konseptinde, fizyoterapistler için terapi amaçlı yoga yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Bu programın sonunda katılımcıların edinecekleri genel yoga bilgisi ve buna bağlı olarak kazanılan beden farkındalığı ile program sürecinde gelişen aktarma kabiliyeti sayesinde hastalarıyla daha bilinçli bir bağlantı kurabilecekler.





KORONAVİRÜS SÜRECİNDE

PERİTON DİYALİZİ

BÖBREK HASTALARINA UMUT VERİYOR



Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Özlem Usalan, “Böbrek hastaları koronavirüse yakalanma riski yüksek grupta yer alıyor.” dedi ve ekledi: “Periton diyaliz yöntemiyle böbrek hastaları hastaneye gitmeden kendi başlarına diyaliz yapabilme imkânı buluyor. Periton diyalizi, hastalara ciddi anlamda özgürlük sağlamanın yanı sıra mesafeye önem vermemiz gereken bu günlerde hastalarımızı virüsle mücadele konusunda daha avantajlı duruma getiriyor.”

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Özlem Usalan, periton diyalizin böbrek hastaları için önemini vurgulayan açıklamalarda bulundu.

Periton diyalizin karın boşluğuna küçük bir ameliyat ile yerleştirilen, ince, yumuşak ve silikondan yapılmış kalıcı bir tüp (kateter) aracılığı ile yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Özlem Usalan, “Böbrek hastasına periton diyalizi eğitimi hemşire tarafından verildikten sonra hasta tedavisini kendi başına yapabilir ve hastaneye olan bağımlılığı azalır.” diye konuştu.



Her gün yapılan bir işlem olduğundan gıda ve sıvı alımının daha serbest olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Usalan, “Periton diyalizde tansiyon kontrolü daha iyi sağlanıyor. Anemi ve buna bağlı hormon tedavisi de daha az yaşanıyor. Hemodiyalizde olduğu gibi kan kaybı görülmediğinden demir gereksinimleri daha azdır.” açıklamasında bulundu.



Badem Göz Estetiği Nedir ? Ameliyatsız Nasıl Uygulanır ?

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran konu hakkında bilgiler verdi.

Son yılların en trend uygulamalarından biri de badem gözü, kedi gözü uygulamaları. Bella Hadid ile meşhur olan bu uygulama için ameliyata ihtiyacınız yok.Kaşların şakaklara doğru gerdirilmesi ve bazen de yanakların da kaldırılmasıyla yapılan bu işlem, yaklaşık 30-45 dakika kadar sürer. Kişi işlem sonrasında normal yaşamına devam eder.



Dr.Meltem Ayran,''Badem Göz Estetiği, sadece iplerle değil aynı zamanda dolgu ve botoks uygulamalarıyla da desteklenir. Bu kişiden kişiye değişecektir. Sizin için hangi yöntemin kullanılacağına doktorunuz sizi görünce karar verir.''dedi.



Dr.Ayran sözlerine şunları ekledi;''Eğer ip uygulaması yapılacaksa, işlem öncesinde lokal anestezi uygulanır. İşlem sırasında ağrı hissedilmez. Çok konforlu bir uygulamadır. Dr.Meltem Ayran, işlem öncesinde arnica tablet kullanılmasını tavsiye ediyor, böylece işlemden dolayı oluşabilecek morluk riskini azaltıyor.''diye ifade etti.



Dr.Meltem Ayran,''İşlemin kalıcılığı iplerin cinsine göre 1-3 yıl arasında olacaktır. Özellikle göz kenarları düşük olan kadınların ilgisini çeken bu uygulama, erkekler tarafından da tercih ediliyor.''diye belirtti.