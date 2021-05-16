Doç. Dr. Altıntaş: Koronavirüs aşısı öncesi ve sonrası 6 saat uyuyun

NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüs döneminde vücudun savunma hücrelerinin uykuyla çok ilişkili olduğunu söyledi. Altıntaş, "Vücudumuzda savunma hücresi dediğimiz beyaz küreler var. Beyaz kürenin aktivitesine bakmışlar. Sadece bir gün, tek bir gün, 4 saatin altında uyuyacak olursan aktivitesi hücrelerinin yüzde 70 azalıyor. Bu hücre ne için gerekli? Kanser hücrelerini öldürmek için gerekli, vücudunuza giren virüsleri bakterileri öldürmek için gerekli" dedi.

'AŞI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN'

Doç. Dr. Altıntaş, koronavirüs salgınında aşılamanın aralıksız sürdüğünü ifade ederek, aşı olacak vatandaşların aşı öncesi ve sonrasında mutlaka korunması gerektiğini kaydetti. Doç. Dr. Altıntaş, "Mutlaka aşı olmadan önce bir ağrı kesiciler kullanılmaması gerekiyor. Çünkü ağrı kesici kullanılması aşının etkinliğini azaltıyor. İkincisi alerji ilaçlarının kullanılmaması gerekiyor. Üçüncüsü de çok iyi 6 saatin üzerinde mutlaka uyku uyunması gerekiyor. Alerji hastalarının özellikle şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka birkaç günlüğüne alerji ilaçlarına ara vermeleri gerekiyor. Bizim aşıdaki amacımız şu, kişiye o mikropla ilgili bilgiyi veriyoruz ve vücudun savunma hücrelerinin o bölgeye gelmesini istiyoruz. Gelsin toplansınlar diye. Ama alerji ilaçları ne yapıyor? Hani kolunuzda, bacağınızda kaşıntı olmasın diye o alerji hücrelerinin oraya gelmesini o ilaçlar engelliyor. Dolayısıyla o ilaçları aldığınız zaman o bölgelerde ya da kanınızın içerisinde savunma hücrelerinin gelmesini engellediği için virüsle savaşınızda zayıflıklar meydana geliyor" dedi.