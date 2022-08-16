Doç. Dr. Çebi: Çocuklarda kasık fıtığı tedavi edilmezse tehlikeli olabilir

İSTANBUL - Çocuklarda kasık fıtığı hastalığı hakkında uyarılarda bulunan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi, “Kasık fıtığı basit bir cerrahi operasyon ile tedavi edilebilir. Ancak tedavi edilmezse, nadiren de olsa ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bir fıtık sıkıştığında boğulma meydana gelebilir. Bu, çocuğun bağırsaklarına giden kan akışının kesildiği anlamına gelir. Çocuğun bağırsaklarına kan akışının olmaması, doku ölümüne neden olabilir. Bu son derece ciddi ve tıbbi bir acil durumdur” dedi.

Bebeklerde ve çocuklarda kasık fıtığının kasık bölgesinde oluşan şişlikle kendini gösteren bir sağlık sorunu olduğunu belirten Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Süleyman Çelebi, hastalığın belirtileri ve tedavisi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bağırsaklar karın duvarını aştığında kasıkta fıtık oluştuğunu ifade eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi, “Bebeklerdeki kasık fıtığının ana belirtisi, kasıklarında veya testis torbalarında (skrotum) deri altında görebileceğiniz bir şişkinliktir. Kasık fıtığı tedavisi cerrahi yöntemle yapılmaktadır” diye konuştu.

KASIKLARDAKİ ANORMAL ŞİŞLİKLERE DİKKAT

Doç. Dr. Süleyman Çelebi, kasık fıtığının bir bebekte nasıl oluştuğu hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Kasık; karın ile uyluk arasındaki alandır. Kasık fıtığı; bağırsağın bir kısmı karın duvarındaki bir açıklıktan, kasık kanalından geçtiğinde ortaya çıkar. Kasık kanalı bebeğin karnından cinsel organına kadar uzanır. Kasık kanalının doğumdan önce kapanması gerekir ancak bazen tam olarak kapanmaz. Bu durum çocuğunuzun bağırsağının kasık kanalından geçmesi için açık bir delik bırakır. Çocuğunuzun kasıklarında veya skrotumunda anormal bir şişkinlik veya kitle görülebilir. Şişkinliği bazen yalnızca çocuğunuz ağlarken, öksürürken veya ıkınırken fark edebilirsiniz.”

Kasık fıtıklarının genellikle çocuğun kasıklarının sadece bir tarafında geliştiğini söyleyen Doç. Dr. Süleyman Çelebi, “Sağ tarafta, sol taraftan daha sık gelişirler. Yaklaşık yüzde 10'unda ise kasık fıtıkları kasıkların her iki tarafında gelişir” dedi.



PREMATÜRE BEBEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kasık fıtığının bebekleri, çocukları ve yetişkinleri etkileyebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Çelebi, “En çok 6 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Yeni doğanlarda görülen kasık fıtıklarının yaklaşık yüzde 90'ı erkek bebeklerdedir. Prematüre bebeklerde kasık fıtıkları daha sık görülür. Sağlıklı, zamanında doğan erkek bebeklerin yüzde 1-5'inde kasık fıtığı görülür. Prematüre bebeklerin yüzde 30’u kasık fıtığı ile doğar” şeklinde konuştu.

TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ KOMPLİKASYONLAR GELİŞEBİLİR

Kasık fıtığının basit bir cerrahi operasyon ile tedavi edilebileceğini ancak tedavi edilmediğinde nadiren de olsa ciddi komplikasyonlar gelişebileceği uyarısında bulunan Doç. Dr. Çelebi, bu sorunları ise şöyle sıraladı:

“Sıkışmış veya hapsedilmiş fıtık: Hapsedilme, fıtık içeriği sıkıştığında meydana gelir. Bu durum meydana geldiğinde hekim fıtığı çocuğun karnına geri itemez.

“Boğulmuş fıtık: Bir fıtık sıkıştığında boğulma meydana gelebilir. Bu, çocuğunuzun bağırsaklarına giden kan akışının kesildiği anlamına gelir. Çocuğunuzun bağırsaklarına kan akışının olmaması doku ölümüne neden olabilir. Bu durum son derece ciddi ve tıbbi bir acil durumdur.”

AĞLAYINCA VEYA IKININCA ŞİŞLİK BÜYÜYEBİLİR

Çocuklarda kasık fıtığının ana belirtisinin çocuğun kasığında veya testis torbalarında (skrotumlarında) deri altında gözle görünebilen bir şişlik olduğunun altını çizen Doç. Dr. Süleyman Çelebi, “Çocuğunuz ağladıktan veya ıkındıktan sonra şişlik büyüyebilir. Çıkıntı gelip-gidebilir. Çocuğunuz rahatlarken ya da uyurken küçülebilir veya kaybolabilir. Kasıklarının bir veya iki tarafında bir çıkıntı olabilir” dedi. Doç. Dr. Çelebi, çocukluk döneminde görülen kasık fıtığının diğer önemli belirtilerini şu şekilde sıraladı:

“Dinlenme ile düzelen ağrı ve rahatsızlık

“Kasıklarında ağırlık veya basınç

“Şişmiş skrotum

“Çıkıntı bölgesinde yanma hissi.

Bebeklerde huysuzluk ve beslenme zorluğu.”

BU BELİRTİLER VARSA ACİL TIBBİ YARDIM ALIN

Çocuğun (sıkışmış) hapsedilmiş bir fıtığı veya boğulmuş bir fıtığı varsa bunun tıbbi bir acil durum olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çelebi, aşağıdaki belirtilerden herhangi birinin görülmesi halinde acilen tıbbi yardım alınması gerektiğini söyledi:

“Şiddetli ağrı veya hassasiyet

“Çıkıntı bölgesi çevresinde kızarıklık ve morarma

“İştahsızlık

“Ateş

“Mide bulantısı ve kusma

Kanlı dışkı.”

KASIK FITIĞI KIZ ÇOCUKLARINDA DA GÖRÜLEBİLİR

Kız bebeklerde de erkek bebeklere göre daha nadir olarak kasık fıtıklarının görülebileceğini belirten Doç. Dr. Çelebi, “Kızlarda da kasık kanalları vardır ve kasık fıtıkları, yumurtalık gibi üreme sistemlerinin bir kısmını içerebilir” ifadelerini kullandı.

KAPALI YÖNTEM DAMAR VE SİNİR YAPILARINA ZARAR VERMİYOR

Kasık fıtığı tedavisinin cerrahi ile yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Çelebi, “Çocuklarda ameliyat açık veya kapalı yöntem olarak iki şekilde yapılabilir. Açık yöntemde kasık bölgesine yaklaşık 2 cm’lik bir kesi ile girilir. Kapalı yöntem ise göbekten 5 milimetrelik kesiden bir kamera yardımı ile yapılır. Kapalı yöntemin açık yönteme göre en önemli avantajı, iki taraflı kasık fıtığının tek giriş deliğinden yapılma kolaylığıdır. Erkeklerde testise giden damar ve sinir yapılarına kapalı sistemde dokunulmadan ameliyatın tamamlanması, kapalı ameliyatın diğer bir avantajıdır. Bu durum özellikle açık ameliyat olmuş fakat tekrar kasık fıtığı olmuş hastalarda daha da önem kazanmaktadır. Ameliyat genellikle 1 saatten az sürer ve hastalara genellikle ayakta tedavi prosedürü uygulanır. Bu, işlem yapıldığı gün çocuğun eve gidebileceği anlamına gelir. Ameliyat öncesinde anestezi uzmanı çocuğa genel anestezi verir. Anestezi uzmanı, ağrı kesici konusunda uzmanlaşmış bir doktordur. Genel anestezi çocuğun kaslarını gevşetir ve uyutur. Çocuk ameliyat sırasında ağrı hissetmeyecektir. Çocuk ameliyattan birkaç saat sonra eve gidebilir. Eğer çocuk prematüreyse veya bazı tıbbi rahatsızlıkları varsa, gözlem için geceyi hastanede geçirmesi gerekebilir. Doktor, çocuğun durumunu değerlendirmek için ameliyattan sonra 7-10 gün içerisinde bir takip randevusu planlayacaktır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.