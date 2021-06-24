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Düzce'de 'Delta' varyantı görülen 18 kişi karantinada

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Düzce'de 'Delta' varyantı görülen 18 kişinin karantinada olduğunu, korkulacak bir durum bulunmadığını söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Haziran 2021 Perşembe 09:37
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Düzce'de 'Delta' varyantı görülen 18 kişi karantinada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce’de 18 kişide 'Delta' varyantı vakanın görüldüğünü bildirdi. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da konuya ilişkin açıklama yaparak 'Delta' varyantı görülen kişilerin kontrol altında olduğunu söyledi. Yılmaz vakaların karantina altında olduğunu açıklayarak, "Bilim kurulu toplantısı neticesinde Bakanımız Delta varyantı sayısını 18 olarak açıkladı. Şu anda bu vakalar aktif olarak takip ediliyor. Delta varyantı olan vakaları yakın takibe aldık. Hem kendilerinin takip ve tedavileri hem de etraflarındaki aile bireyleri olsun tamamı karantina altındalar. Kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık ekiplerimiz vakaları yakından takip ediyorlar" dedi.

'SALGINI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAMIZ İÇİN AŞILANMAMIZ GEREKİYOR'

Aşının önemine de değinen Yılmaz, "Aşılamada da büyük yol kat ediyoruz. Sayın Bakanımızın belirttiği gibi 18 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamaları Cuma günü başlıyor. Düzce’de şu ana kadar 220 binin üzerinde aşı yaptık. Salgını hayatımızdan çıkarmamız için aşılanmamız gerekiyor. Bağışıklık kazanmamız gerekiyor. Aşılarımız mutasyonlara karşı koruyuculuğunu devam ettiriyor. Yüksek düzeyde devam ettiriyor. O yüzden hep birlikte başarabilmemiz için kimlik numaralarına aşı tanımlanan vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Yılmaz korkulacak bir durum olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: 

"Delta varyantı bulunan hastalarımızın durumlarında herhangi korkulacak bir durum yok. Kontrol altındalar. Etraflarındaki karantina sürecinde olan vatandaşlarımız için de bir sorun yok. 14 gün boyunca karantina takibine devam edeceğiz. Karantina sonunda eğer negatif ya da pozitif olurlarsa duruma göre karantina süreleri uzayacak ya da tamamlanacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceKoronavirüsVaryantVirüsCovid19Karantina
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