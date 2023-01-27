Emine Koçer doğal formülleri anlattı!

HABER: HAKANCA YORUMLAR

Kimya öğretmenliği ile başlayan hikayeniz nasıl devam ediyor?

Doğal formüllere olan ilgim, doğduğum ve çocukluğumun geçtiği Toroslar'ın eteklerinde yer alan güzel köyümde başladı. Çocukluğumuzda hastalandığımızda ya da hasta olmamak için annelerimizin hazırladığı şifalı karışımlar şimdi yaptığım işin ilk temelidir. Üretmek, yeni şeyler keşfetmek en önemlisi de ilaçsız zehirsiz doğal bir ortamda doğup büyümesine etkisi çok büyük. Bu mesleği tercih etme sebeplerim de ruhumdaki şifa gücü, insanlara iyilik yapma isteği, özellikle de çocuklara ve yaşlılara, doğayı çok seviyor olmam diyebilirim.

Holistik (bütüncül) sağlık użmanlığı tam olarak nedir? Nasıl bir eğitim sürecinden geçmek gerekiyor?

Holistik tip bütünseldir, geniş görüşlüdür, tamamlayıcıdır. Klasik tıbba karşı olmak değil kesinlikle. Bazı durumlarda yardımcı, tamamlayici bir unsurdur. Holistik tip bünyesindeki tüm tedaviler ilaçsız doğal tedavileridir. İnsanın içindeki iyilikleri, güzellikleri, huzuru bulmasında

yardımcı olur. Ruh, zihin, duygu, düşünce, davranış ve beden olarak bir bütün halinde ele alınır. İçimizdeki doğal iyileşme gücü, şifa için en önemli kaynaktır. Holistik tip uzmanı bir rehber olup bilgisiyle,yöntemiyle danışanını aydınlatır, ona güven verir, iyileşme umudunu daima diri tutar. Holistik tip alanında hastalık değil, hasta vardır. Hastalığı etkileyen tüm parametreler göz önüne alınarak hastaya ozgü bir tedavi protokolü hazirlanir ve şifa süreci uygulanır.

Markanız ne zaman kuruldu?

2009 yılında kurduğumuz şirketimiz 4 mağazada deneyim ve satış hizmeti sunuyor. Üretim tesisimiz ise 1200 m2. Online satış kanalımız üzerinden de ürünlerimizi alabiliyorsunuz. Ayrıca, eczanelerde de ürünlerimiz bulabilirsiniz. Bunun dışında yurt dışında 12 ülkeye ihracat yapmaktayız.

Danışanlarına destek verirken hangi tedavi yöntemlerini ve ne gibi yönlendirmelerle ilerlemeyi tercih. ediyorsunuz?

Öncelikle alaninda uzman doktora gitmelerini öneririz. Çünkü teşhis çok önemlidir ve bize yol gösterir. Herkesin özel ihtiyaçları değişebiliyor. Kalben danışan ile birlikte hareket edip ihtiyaçları doğru belirleyip şifa yolculuğuna çıkarız.

Son zamanlarda bitkisel ürünlere talep inanılmaz arttı. Sizce bunun sebebi nedir?

Bize unutturulan kadim bilgileri tekrar öğrenme sürecine girdikleri için olabilir. Farkındalık da diyebiliriz. Bütünsel tıp yönteminin ilerleyen zamanlarda alternatif olmaktan ziyade popüler olacağını düşünüyor musunuz? Evet buna en çok inanan biriyim, hatta şu anda da bir hayli popüler olduğunu düşünüyorum.

Üretim süreçlerinden bahseder misiniz?

Doğada doğal koşullarda yetişen bitkilerden elde edilen hammaddeleri doğru tekniklerle şifaya dönüştürmek için şu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Distilasyon yöntemiyle buharlı basınçlı kazanlarda kaynak su ile bitkilerin sap, yaprak, kök, tohum ve çiçekļerinin kaynatılıp sonra da oluşan buharın soğuk ortamdan geçirilip yoğunlasmasi ile su ve yağın ayrıştırılmasıyla elde edilir. Sabit Yağlar; Soğuk pres yöntemi ile ısıl işlem görmeden bitkilerin tohumlarından elde edilir. Bazı sabit yağlar ise maserasyon (demleme) yöntemi ile elde edilir. Hammadelerin birçoğu, kendi bünyemizdeki doğal tarımla bi kismi da doğrudan üretici ile işbirliği yapilarak üretimi glanyor. Böylece doğalini ve doğrusunu üretebilmek mümkün oluyor. Hammaddeniz güvenilir ve kaliteli olmazsa her şey anlamını kaybediyor.