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Etkili bir detoks programı için 6 ipucu

Bir yılı aşkın süredir yaşanan yorgunluklar, daha sağlıklı yaşam arayışlarını tetikledi. Pandemiyle birlikte sağlıklı yaşam akımının hızlandığı konusunda açıklamalarda bulunan TheLifeCo Wellbeing Program Koordinatörü Mirey Yuhay, herkese uygun tek bir detoks programının olmadığını belirterek, etkili detoks için uzman desteği, kişiselleştirilmiş program, dijital detoks gibi başlıkları kapsayan 6 ipucu verdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Nisan 2021 Çarşamba 15:27
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Etkili bir detoks programı için 6 ipucu

İSTANBUL - Euromonitor tarafından 2019 yılında yayınlanan Uluslararası Mega Trendler Raporu’na göre, dünyayı etkileyen mega trendlerin ilk sırasında “wellness” yani sağlıklı yaşam gelirken;  aynı raporda turizm ve seyahat trendlerini etkileyecek en önemli 4 faktörden biri de sağlıklı yaşam olarak gösterildi. Farklı ülkelerden katılımcılar, sağlıklı yaşamı son 2-3 yılda eskisine oranla 2 kat daha fazla önemsediklerinin belirtildiği McKinsey tarafından 6 ülkede yapılan güncel bir araştırmaya göre ise, her 10 kişiden 8’i sağlıklı yaşamın önemli olduğunu düşünürken, 4’ü de en öncelikli gündemi olduğunu söyledi.
 

“UZMAN DESTEĞİYLE YAPILMALI”

Detoksun sağlıklı yaşam arayışlarında ilk sıralarda yer aldığını ve özellikle Kovid-19’a karşı bağışıklıklarını güçlendirmek isteyenlerin detoksu tercih ettiğini ifade eden Mirey Yuhay, “Etkili bir detoksun uzman desteğiyle ve kişiselleştirilmiş bir uygulamayla yapılması gerekmektedir. Hedefinize göre etkisi ve zorluk seviyesi farklılaşan bir yol izleyerek size uygun bir beslenme programı uygulayın. Detoksunuzu tatilde yapmak istiyorsanız, güvenilir ve tavsiye edilen bir işletme seçmeyi ‘dijital detoksu’ da programınıza dahil etmeyi unutmayın” şeklinde konuştu.

“DESTEKLEYİCİ TERAPİLER SUNUYORUZ”

Konukların ihtiyaçlarına göre 8 farklı beslenme programı uyguladıklarını söyleyen Yuhay, “TheLifeCo Wellbeing’in Bodrum, Antalya ve Phuket’teki merkezlerinde doktor ve diyetisyen konsültasyonlarının sonrasında, daha hızlı ve etkili sonuç almak için bütünsel bir program uyguluyoruz. Kişiye özel ek terapilerin yanı sıra, yoga, meditasyon, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler ve infrared sauna, tuz odası, ozon sauna gibi destekleyici terapiler sunuyoruz” dedi.

DHA

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Etkili Bir Detoks Programı Için 6 Ipucu
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