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'Ev içinde 10'dan fazla kişinin olması bulaş riskini artırır'

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında, evde dışarıdan gelecek hava akımına izin verilmesi gerektiği belirterek, "Evde de çok yakın şekilde oturmamak gerekiyor. Metrekareye bağlı değişmekle birlikte 4 kişilik aile olduğunu varsayarsak ev içinde 10'dan fazla kişinin olması riski artıracaktır" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ekim 2020 Pazar 11:06
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'Ev içinde 10'dan fazla kişinin olması bulaş riskini artırır'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, son dönemde vakalara bakıldığında ev içi bulaşların fazla olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Mevsim nedeniyle halkın daha çok evlerde ve kapalı alanlarda bulunduklarını belirten İlhan, "Vatandaşlara şunu önermemiz gerekiyor. Evde otururken de evin içinde taze hava akımına, dışarıdan gelecek hava akımına izin vermek gerekiyor. Evde de çok yakın şekilde oturmamak gerekiyor. Örneğin; evde 3 kanepe varsa evde oturan birey sayısı 3 ise onların farklı yerlerde oturması gerekiyor. Metrekareye bağlı değişmekle birlikte 4 kişilik bir aile olduğunu varsayarsak ev içinde 10’dan fazla kişinin olması riski artıracaktır. 10 kişiyi geçince bulaşın artması daha fazla olacaktır" dedi.

'HER 8-9 KİŞİDEN 1'İ SAĞLIK ÇALIŞANI'

Prof. Dr. İlhan, çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye’de 40 binden fazla sağlık çalışanının koronavirüs geçirdiğini açıkladığını anımsatarak, "107 sağlık çalışanımız da hayatını kaybetmişti. Bu gerçekten çok ciddi bir mücadele, sağlık çalışanları cephede çalışır gibi çalışıyor. Gerçekten iki kez hastalık geçirip görevine devam eden, yılmayan sağlık çalışanlarımız var. Koronavirüs tanısı koyulan her 8-9 kişiden 1'inin sağlık çalışanı olması ne denli durumun vahim olduğunu gösteriyor. 107 arkadaşımızı kaybettik ama bunların ailelerinde de ciddi kayıplar verdik. Sağlık çalışanlarını biraz daha anlamak, onlara destek olma kanısındayım" diye konuştu.

'GRİPTE 4 KAT DÜŞÜŞ OLDU'

Maskenin koronavirüs dışında diğer virüslerden de koruduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Bazıları maske takmaktan sıkıldıklarını söylüyor. Aşı bulunsa dahi ya da dünyada toplumsal bağışıklık olsa bile fiziksel mesafe, maske ve hijyenden taviz vermeyeceğimizin bir kez daha altını çizmek isterim. Biz bir çalışma yaptık, eylül ayı boyunca 2019 yılında gripten hastaneye başvuranlar ile 2020 yılındaki başvuranları karşılaştırdık. Bu yıl maske takıldığı için en az 4 kat gripte düşüş var. El yıkama ve dezenfektan kullanmanın hayatımıza girmesiyle hepatit A gibi pek çok hastalığın daha az görüldüğünü gözlemliyoruz. Diğer solunum yoluyla bulaşan ajanlarda da azalma söz konusu. Hijyene koronavirüs bitse dahi devam etmemiz doğru olacaktır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof.Dr. Mustafa Necmi İlhanKoronavirüsPandemiCovid19
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