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Gelişim Uzmanı Reyhan İldaş; "ThetaHealing Yepyeni Bir Dönüşüm Yöntemi"

Reyhan İldaş; "İnsanoğlunun varoluşundan başladığı sorularının cevaplarını yaşanmışlıklarında, başkalarında, kendi yolculuğunda, karşısına çıkan işaretlerde ve bütün bunlara üst bilincinden verdiği cevaplarla, kendi yanıtlarında aramakta.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:51
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Gelişim Uzmanı Reyhan İldaş; "ThetaHealing Yepyeni Bir Dönüşüm Yöntemi"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Reyhan İldaş; "İnsanoğlunun varoluşundan başladığı sorularının cevaplarını yaşanmışlıklarında, başkalarında, kendi yolculuğunda, karşısına çıkan işaretlerde ve bütün bunlara üst bilincinden verdiği cevaplarla, kendi yanıtlarında aramakta. Evet ama insanoğlu sadece 2000 bitte çalışan üst bilinciyle, 4 milyar bitte çalışan "bilinçaltı" denilen o muazzam programın yarattığı gerçekliği algılayabilir miydi gerçekten? Günümüzde o kadar çok dönüşüm modeli ve  teknik var ki, her birini irdelemeye insan ömrü yetmez sanırım. Ama bir taraftan umut tacirliği ile insanların naif duygularının kullanıldığına da maalesef şahit oluyoruz."

 
Özellikle son zamanlarda ThetaHealing yöntemi çok revaçta olduğunu ileten aynı zamanda ICF KOÇ ve eğitmeni Reyhan İldaş, sözlerine şöyle devam etti; "İnsanoğlu kendi üzerinde deneyip sonuç almadığı, hiçbir dönüşüm modelini ya da uygulamayı değil başkasına tavsiye etmek, sözünü dahi etmemeli. Kişinin kobayı önce kendi olmalı. Sonucunu görmeli, yol kat ettiğine tanık olmalı ve en son kendindeki ilerlemeyle mutlu olduğu takdirde, açılmalı daha büyük denizlere. İnsan hayatında ki sancılar, acılar, bazen öyle yollara götürür ki kişiyi, bambaşka kapılar açılır, sorduğu sorulara yanıtlar evrenden en naif sekliyle yoluna çıkar. Belki de tam da bu sebeple bu yazıya tanıksınız şu an. Zira "Tanrı zar atmaz" der Einstein, tesadüf yoktur evrende. Niyetle baslar her şey, eğer niyetiniz kendi içinize dönmek, kendinizle yüzleşmek ise ve hayatınızın belli alanlarında bloke olduğunuzu, ilerleyemediğinizi düşünüyorsanız, sonuca varamadığınızı, ya da ayni kısır döngülerin içinde mütemadiyen kendinizi bulduğunuzu düşünüp, sebeplerini merak diyorsanız, hoş geldiniz aramıza

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 29.05.2021 12:58
Anahtar Kelimeler:
ThetaHealingGelişim UzmanıReyhan Ildaş
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