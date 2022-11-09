Göz Bankası Kurucu Müdürü Yüksel: 1 korneadan 2 hasta yararlanabiliyor

İZMİR - İzmir'de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2003'te kurulan Göz Bankası ile bugüne kadar 2 binden fazla kişiye kornea nakli yapıldığını belirten Kurucu Müdür Doç. Dr. Bora Yüksel, "Günümüzde bazı durumlarda 1 korneadan 2 hastamız yararlanabiliyor. Kornea ikiye bölünerek hangi tabaka bozuksa o kısma nakil yapılıyor. Bütün halkımızın bağış yapmasını istiyoruz" dedi.



Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2003 yılında kurulan Göz Bankası sayesinde bugüne kadar görme yetisini kaybeden, görme problemi yaşayan ve nakil kararı verilen 2 binden fazla kişiye kornea nakli yapıldı. Hızlı ve konforlu yöntem olarak 'Descemet membran endotelyal keratoplasti (DMEK)' diye adlandırılan dikişsiz kornea naklinin son dönemde yaygınlaştığını belirten Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bankası Kurucu Müdürü Doç. Dr. Bora Yüksel, "Bu işlem dikişsiz daha çabuk ve konforlu biçimde yapılıyor. Hastalar da çok memnun oluyor. 2019'dan beri dikişsiz uygulamaları yapıyoruz. Bu uygulama için yaşlı kornea gerekiyor. En az 50 yaş üzeri olması gerektiği için çok sık bulunamıyor. Uygun kornea geldiğinde bu yöntemi tercih ediyoruz" diye konuştu.



'HASTA YAKINLARININ RIZASI ALINIYOR'



Kornea naklinin gerektiği durumları anlatan Doç. Dr. Yüksel, "Hasta kaza geçirmiş olabilir, yanlış kontakt lens kullanımına bağlı enfeksiyon oluşmuş olabilir, doğuştan bazı hastalıklar olabilir bu gibi durumlarda kornea saydamlığını yitirdiği zaman kornea nakline ihtiyaç duyuyoruz. Hastalar görme azalmasıyla bizlere başvuruyor. Biz onları değerlendirip sıraya koyuyoruz ve nakil için çağırıyoruz. Öldükten sonra kornea 24 saat içinde alınabiliyor. İdeali 6 saat olması gerekir. Yasalarımıza göre kornea bir doku sayıldığı için aslında alımı konusunda izin gerekmiyor ama biz yine de hasta yakınlarına sorarak alıyoruz. Bütün halkımızın bağış yapmasını istiyoruz" dedi.



'1 KORNEADAN 2 HASTA YARARLANABİLİYOR'



Organ bağışına daha fazla teşvik sağlanması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yüksel, bazı durumlarda 1 korneadan 2 hastanın yararlandığını belirterek, "Ölen kişinin korneası tıpkı bir saat camı gibidir. Alındığı zaman belirgin bir iz kalmıyor ve göz yerinde duruyor. Nakil işleminde kimilerini narkoz altında kimilerini iğneyle uyuşturarak yapıyoruz. Ameliyat ortalama 1 saat kadar sürüyor. Hastalar nakil işleminden sonra iki ay kadar basınç olmaması için yere eğilemiyor. Kısa bir süre sonra hayatına normal devam ediyorlar. Günümüzde bazı durumlarda 1 korneadan 2 hastamız yararlanabiliyor. Kornea ikiye bölünerek hangi tabaka bozuksa o kısma nakil yapılıyor" diye konuştu.



'HER GÜN BANA KORNEASINI VEREN KİŞİYE DUA EDİYORUM'



Kornea nakli olan hastalardan İlknur Burtay (66) ise "Katarakt ameliyatı olmuştum. Katarakt ameliyatı sonrası gözümde ödem birikti. Ödem tedavisi yapıldı ancak görme kaybı başladı. Daha sonra kornea nakline karar verildi. Nakil işleminden önce korktum ama daha sonra çok memnun kaldım. Çok kitap okurum. Kendi gözümden bile iyi olduğunu gördüm. Gözlük kullanmıyorum ve çok rahat ettim. Nakil işlemi sonrasında çabuk iyileştim. Buhardan uzak durdum, darbe almamaya çalıştım. Daha dikkatli davrandım. Her gün bana korneasını veren kişiye dua ediyorum. Herkesin de organ bağışı yapmasını istiyorum" dedi.



Nakilli hastalardan Celal Alkan (72) da "Çocukken ormanda gözüme çarpan çalı yüzünden tek gözümde görme yetisini tamamen yitirdim. Diğer gözümde de zaman içinde görme bozukluğu oluştu. Kornea nakli oldum. Şimdi Allah'a şükür nakilli gözümle çok iyi görüyorum" diye konuştu.