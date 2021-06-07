Güzellik sektörünün fenomeni: Akcan Çetinkaya

HABER MERKEZİ

Akcan Çetinkaya, “Sektörde iddialıyım, benim için öncelik gönül verdiğim bu işte hep başarılı olmak. Sektörün önde gelen isimlerinden eğitim aldım ve Poland’da Klinika Prenciesse, Hollanda’da Natural Beauty Academy’de uzmanlık belgelerimi tamamladım.” dedi.

Danışanlarının istediği her işlemi güven içerisinde gerçekleştiren Akcan Çetinkaya’nın yaptığı cerrahi işlemler sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı estetikler ile Akcan Çetinkaya Instagram’da acemidoctorrrr hesabıyla kısa sürede fenomen oldu.

Akcan Çetinkaya kimdir?

Şu anda Hem Türkiye’de hemde Avrupa’nın bir çok bölgesinde Belçika / Hollanda ' da yer alan merkezinde by.akcanbeautystudio her alanda uzmanlığıylq ; Face Dolgu, Botoks ,mikro botoks Mezoterapi , Leke İşlemleri, Göz Altı ve Göz Üstü Morluklarına , Plazma, Somon DNA, gibi bir çok işlem uygulamakta ve uygulatmaktadır.

Bunlarla beraber JAWLİNE , BOTOKS , FRANSIZ ASKI , DUDAK DOLGUSU , BURUN DOLGUSU , ve Anlaşmalı uzmanlarla yapmış olduğu anlaşmalar ile Estetik Cerrahinişlemleriyle birlikte eğitimler alarak sektöründe sürekli öncülük yapmaktadır.