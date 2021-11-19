Hastalıklarına rağmen 90 yaşında koronayı yendi

Eşini 2001 yılında kanser nedeniyle kaybeden, 4 çocuk annesi Neriman Yavuz, rahatsızlanınca yakınları tarafından 17 Eylül'de Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada test yapılan Yavuz'un, Covid-19'a yakalandığı belirlendi. Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınan Yavuz, yaklaşık 3 ayda koronavirüsü yendi. Neriman Yavuz'un yaşlılık nedeniyle birçok rahatsızlığının bulunduğunu ve Alzheimer olduğunu söyleyen kardeşi Aysel Turan, "Ablamı acil servise getirdiğimizde çok rahatsızdı. Yapılan testler sonucu Covid-19 olduğunu öğrendik. Enfeksiyon servisine çıkardılar. Ablamın yaşlılık nedeniyle birçok hastalığı var. Her şeye rağmen doktorlarımızın büyük özverisiyle hastalığı yenmeyi başardı" dedi.

'TEK DOZ AŞI YAPTIRMIŞ'

Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Covid-19 Sorumlusu Dr. Hümeyra Başçı ise "Hastamız buraya geldiği zaman çok düşkün bir durumdaydı. Tek doz aşı yaptırılmış. Koronavirüse yakalanmış ve ek hastalıkları vardı. Anında müdahale ederek tedavilerine başladık. Bizim yüksek tedavilerimiz sonrasında Neriman ablamız koronavirüsten kurtuldu. Hastamızın yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları var. Kendisini buradan taburcu edip, mevcut hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen ve yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeyi amaçlayan palyatif bakıma alınacak" diye konuştu.