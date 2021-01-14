İLK AŞIYI BAKAN KOCA OLDU

BİLİM KURULU ÜYELERİ AŞI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Prof. Dr. Hasan Tezer, Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Tevfik Özlü, Prof. Dr. Ahmet Gül, Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Prof. Dr. Levent Akın, Prof. Dr. Akın Kaya, Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel koronavirüs aşısı oldu. Bilim Kurulu üyeleri aşının ardından yaptıkları açıklamada, virüs ile mücadelede yeni aşamaya gelindiğine vurgu yaparak, aşının önemine değindiler.

PROF. DR. ÖZTÜRK: PANDEMİYİ DURDURMANIN AŞIDAN BAŞKA YOLU YOK

Prof. Dr. Hasan Tezer, "Koronavirüs aşımı oldum. Herkesin olmasını temenni ediyorum" derken, Prof. Dr. Recep Öztürk ise aşının ardından "Bugün ilk doz aşımı yaptırdım. İnşallah süresi gelince ikinci doz aşımı yaptıracağım. Bütün vatandaşlarımıza sağlık ve esenlik diliyorum. Herkese aşılarını günleri gelince yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü şu anda ciddi bir pandemi sürecindeyiz. Pandemiyi durdurmanın aşıdan başka yolu yok maalesef" diye konuştu.

ATEŞ KARA: SIRASI GELEN AŞI OLMALI

Prof. Dr. Ateş Kara ise aşının yapılmasının ardından, "Sırası gelen özellikle ilk etapta sağlık çalışanlarının ve hemen sonrasında da büyüklerimizin mutlaka aşı olması gerektiğini söylüyorum. Aşıda tedirgin olacak, korkacak; aşının dışında herhangi bir şeyin olmadığının tekrar altını çizelim. Güvenli olduğunu, güvenlik yönünden herhangi bir sıkıntısının olmadığını, korumasının, etkisinin de yüksek olduğunu düşündüğümüzde en kısa sürede hepimizin aşılanmasının en doğru yaklaşım olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​TEVFİK ÖZLÜ: VİRÜS KARŞISINDA ELİMİZDE BİR SİLAH VAR

Prof. Dr. Tevfik Özlü de "Mutluyum; yani aşı olabildim. Salgında en iyi korunma yönetimi aşı. Bu bir aşama. Bugüne kadar böyle bir şansımız böyle bir fırsatımız yoktu. Buna sahip olmaktan dolayı gerçekten mutlu olduğumu hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda bütün halkımıza aşılamayı götürebiliriz. Hepimiz aşılanırsak toplumda salgını durdurmak mümkün. Başka da bir yolu görünmüyor şu anda. Onun için ülkemizde aşılamanın başlamış olmasını önemli bir başlangıç, önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Artık bugün virüs karşısında elimizde bir silah var. Bugüne kadar yoktu; kaçıyorduk virüs bizi bulmasın diye. Şimdi virüse karşı elimizde etkili bir silah var. Bu silahı kullanmaya başladık. Hayırlı olsun" diye konuştu.