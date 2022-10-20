KalÄ±cÄ± saÃ§ dÃ¼zleÅŸtirmede kanser tehlikesi, 4'ten fazla yaptÄ±ran risk altÄ±nda

Ä°STANBUL - KadÄ±nlarÄ±n Ã§ok tercih ettiÄŸi kalÄ±cÄ± dÃ¼zleÅŸtirme iÅŸleminde kullanÄ±lan Ã¼rÃ¼nlerin iÃ§eriÄŸindeki pek Ã§ok kimyasalin, kanser riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Amerikan SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼sÃ¼ (NIH) araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±nÄ±n tam 11 yÄ±l boyunca takip ettiÄŸi 34 binden fazla kadÄ±n Ã¼zerinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, yÄ±lda 4 kezden fazla kalÄ±cÄ± saÃ§ dÃ¼zleÅŸtirme iÅŸlemi yaptÄ±ran kadÄ±nlarda rahim zarÄ± kanseri geliÅŸme riski iki katÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Jinekolojik Onkoloji UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Taylan Åženol, dÃ¼nyada ilk kez yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, bu kimyasallarÄ±n vÃ¼cuttaki Ã¶strojen dengesini bozarak bazÄ± kadÄ±n kanserlerine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Amerikan SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼sÃ¼ (NIH) bÃ¼nyesindeki Ulusal Kanser EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ 'The Sister Study' adlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n son yayÄ±nlanan etabÄ±nda, kalÄ±cÄ± saÃ§ dÃ¼zleÅŸtirme iÅŸleminin kadÄ±n kanserlerindeki etkisi ortaya koydu. Ulusal Kanser EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada, dÃ¼nyada ilk kez kalÄ±cÄ± saÃ§ dÃ¼zleÅŸtirme iÅŸlemlerinin kadÄ±n kanserleri Ã¼zerindeki etkisini ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Buna gÃ¶re, Brezilya ve Amerikan fÃ¶nÃ¼ ile keratin dÃ¼zleÅŸtirme gibi kalÄ±cÄ± dÃ¼zleÅŸtirme iÅŸlemini yÄ±lda 4'den fazla yaptÄ±ran kadÄ±nlarda, rahim zarÄ± kanseri riski iki katÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. 34 binden fazla kadÄ±nÄ±n 11 yÄ±l boyunca takip edilerek gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi bu Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± deÄŸerlendiren Jinekolojik Onkoloji UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Taylan Åženol, kalÄ±cÄ± dÃ¼zleÅŸtiricilerde bulunan paraben, bisfenol A, Ã§eÅŸitli metaller ve formaldehit gibi endokrin bozucu kimyasal maddelerin Ã¶strojen hormonu dengesini bozduÄŸunu ve Ã¶strojene baÄŸlÄ± geliÅŸen kadÄ±n kanserlerini tetiklediÄŸini sÃ¶yledi. Ä°ÅŸlem yapÄ±lÄ±rken yÃ¼ksek Ä±sÄ± ile maÅŸa yapÄ±lmasÄ±nÄ±n da bu maddelerin kafa derisinden emilimini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken DoÃ§. Dr. Åženol, Ã§alÄ±ÅŸmaya gÃ¶re bu iÅŸlemi yaptÄ±ran her 42 kadÄ±ndan birinde, rahim zarÄ± kanserine rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re yÄ±lda bir kez bile bu iÅŸlemi yaptÄ±ran kadÄ±nlarda, rahim zarÄ± kanseri geliÅŸme riski artÄ±yor. 25 yÄ±llÄ±k KuafÃ¶r Alper Damdelen ise, yeni nesil kalÄ±cÄ± saÃ§ dÃ¼zleÅŸtiricilerde 'formaldehitin' yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kadÄ±nlarÄ±n Ã¶zellikle daha ucuza, kendi kendilerine evde yapmak Ã¼zere internetten kolayca satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± Ã¼rÃ¼nlerin tehlike saÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.





"SICAK MAÅžA KÄ°MYASALLARIN EMÄ°LÄ°MÄ°NÄ° ARTIRIYOR"



DoÃ§. Dr. Åženol bu Ã§alÄ±ÅŸma sonuÃ§larÄ±nÄ±n, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶rneklem ile Ã§ok uzun bir sÃ¼reye yayÄ±lmasÄ± nedeniyle Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "Amerikan Ulusal Kanser EnstitÃ¼sÃ¼ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ok Ã¶nemli, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir Ã§alÄ±ÅŸma. 34 bin kadÄ±nÄ±n 11 yÄ±l boyunca takip edildiÄŸi bu araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, Ã¶zellikle kalÄ±cÄ± saÃ§ dÃ¼zleÅŸtiricilerin kullanÄ±mÄ±, iÃ§inde parafenilendiamin (PPD), paraben, formaldehit ve Ã¶strojen salgÄ±lanmasÄ±na neden olan maddeler iÃ§eren dÃ¼zleÅŸtiricilerin, rahim zarÄ± kanserini ciddi ÅŸekilde artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YÄ±lda 4'ten daha fazla bu iÅŸlemi yaptÄ±ran kadÄ±nlar ciddi risk altÄ±ndalar. SaÃ§ dÃ¼zleÅŸtirme sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan o sÄ±cak maÅŸa, kafa derisinin Ä±sÄ±nmasÄ±na sebep olarak buradaki kan akÄ±mÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor ve bu da kanserojen maddelerin vÃ¼cut tarafÄ±ndan emiliminin daha fazla olmasÄ±na neden oluyor" dedi.



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KALICI SAÃ‡ BOYALARI YUMURTALIKLARI ETKÄ°LÄ°YOR



AynÄ± araÅŸtÄ±rma ekibinin, 'The Sister Study' Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l da kalÄ±cÄ± saÃ§ boyasÄ±nÄ±n yumurtalÄ±k kanseri riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair sonuÃ§lar elde ettiÄŸine dikkat Ã§eken DoÃ§. Dr. Åženol, "Bu maddelerin kadÄ±n doÄŸum organlarÄ±nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde de kanserojen etkisi ayrÄ±ca araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. AynÄ± ekip bir yÄ±l Ã¶nce de yumurtalÄ±k kanseri ile ilgili bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ ve o Ã§alÄ±ÅŸmada da aynÄ± Ã¶rneklem grubu deÄŸerlendirilmiÅŸti. Buna gÃ¶re saÃ§ boyasÄ± ve aÄŸartÄ±cÄ±lar, yumurtalÄ±k kanseri riskini daha Ã§ok artÄ±rÄ±rken, kalÄ±cÄ± saÃ§ dÃ¼zleÅŸtiricilerin ise rahim zarÄ± kanserini ciddi ÅŸekilde artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸ. Ã‡alÄ±ÅŸmaya gÃ¶re Â 42 kadÄ±ndan bir tanesinde, rahim zarÄ± kanseri tespit edilmiÅŸ. Bu, oldukÃ§a yÃ¼ksek bir oran. KuafÃ¶re giden 42 kadÄ±nÄ±n her birinin rahim zarÄ± kanseri riski Ã§ok yÃ¼ksek demek bu. YÄ±lda bir defa bile yaptÄ±rsa, risk yine yÃ¼kseliyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



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"VÃœCUTTAKÄ° Ã–STROJEN SALINIMINI ARTIRIYOR"



Ã‡eÅŸitli kimyasallarÄ±n vÃ¼cuttaki Ã¶strojen dengesini bozduÄŸu iÃ§in, Ã¶strojene duyarlÄ± kanserleri de tetiklediÄŸine deÄŸinen DoÃ§. Dr. Åženol, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bu kimyasallarÄ±n kansere nasÄ±l neden olduÄŸunu net olarak bilmiyoruz. Ama daha Ã§ok hormon baÄŸÄ±mlÄ± kanserlerde etkili gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar. Hormona baÄŸÄ±mlÄ± kanserler ne demek, Ã¶rneÄŸin meme kanseri, rahim zarÄ± yani endometrium kanseri ve yumurtalÄ±k kanseri bunlar arasÄ±nda yer alÄ±yor. Yani bu kanserlerde hormonlarÄ±n etkisi sÃ¶z konusu. O nedenle bu kimyasallar, Ã¶strojen dediÄŸimiz kadÄ±nlÄ±k hormonunun artmasÄ±na neden olarak vÃ¼cut iÃ§erisinde bir Ã¶strojen dengesizliÄŸine sebep oluyor. bu Ã¶strojen dengesizliÄŸi de yÄ±llar iÃ§erisinde bu kanserlerin artÄ±ÅŸÄ±na yol aÃ§Ä±yor. KaldÄ± ki bu Ã§alÄ±ÅŸmada rahim zarÄ± kanserinin her iki tipine de bakÄ±lmÄ±ÅŸ. Hormna duyarlÄ± olan tip 1 dediÄŸimiz Ã¶strojene baÄŸlÄ± geliÅŸen rahim zarÄ± kanserinin daha fazla arttÄ±ÄŸÄ± tespit edilirken, Ã¶strojenle Ã§ok ilgisi olmayan tip 2 rahim zarÄ± kanserinde aynÄ± artÄ±ÅŸ gÃ¶zlenmemiÅŸ. Bir de rahim aÄŸzÄ± kanseri var. Bu Ã§alÄ±ÅŸmada rahim aÄŸzÄ± kanseri ile bu maddeler arasÄ±nda bir iliÅŸki deÄŸerlendirilmemiÅŸ. Zaten rahim aÄŸzÄ± kanseri de bizim bildiÄŸimiz kadarÄ±yla hormona duyarlÄ± bir kanser deÄŸil."



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"UCUZ DÄ°YE Ä°NTERNETTE SATILANLARIN Ã‡OÄžUNDA FORMALDEHÄ°T VAR"



KuafÃ¶r Alper Damdelen ise kalÄ±cÄ± saÃ§ dÃ¼zleÅŸtirme iÅŸleminin TÃ¼rkiye'de 10-15 yÄ±ldÄ±r yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak ÅŸu bilgileri verdi: "KalÄ±cÄ± dÃ¼zleÅŸtirme, kadÄ±nlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak, saÃ§larÄ±nÄ± daha uzun sÃ¼re dÃ¼z bir hale getirmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir teknik. Brezilya ve Amerikan fÃ¶nÃ¼ kalÄ±cÄ± dÃ¼zleÅŸtirme, keratin botoks dÃ¼zleÅŸtirme gibi birÃ§ok ismi var. Keratin dÃ¼zleÅŸtirme olarak bilinen ilk versiyonu, yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'de vardÄ±. Son 5-6 yÄ±la kadar bu uygulama Ã§ok yaygÄ±n bir ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±. Ama son 5-6 yÄ±ldÄ±r keratin deÄŸil, 'botoks dÃ¼zleÅŸtirme' dediÄŸimiz ve formaldehitten arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¼rÃ¼nlerle yapÄ±lan, daha zararsÄ±z bir versiyonunu, daha Ã§ok tercih ediyoruz. Maalesef yanÄ±nda bazÄ± kadÄ±nlar, internette ya da daha ucuz olduÄŸu iÃ§in bazÄ± satÄ±cÄ±lardan, bir Ã¶nceki versiyonu olan, formaldehit ya da zararlÄ± kimyasallar iÃ§eren Ã¼rÃ¼nleri alabiliyorlar. Daha ucuz olduÄŸu iÃ§in, kendi evlerinde rahat uygulayabildikleri iÃ§in tercih ediyorlar. Ama biz bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu iÅŸlemi yaparken Ã¶nce saÃ§larÄ± Ã¶zel ÅŸampuanÄ±yla tÃ¼m kalÄ±ntÄ±lardan arÄ±ndÄ±rÄ±yoruz. Keratin botoks diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z saÃ§ genÃ§leÅŸtirme dediÄŸimiz Ã¼rÃ¼nÃ¼, saÃ§lara sÃ¼rÃ¼yoruz. 20-25 dakika kadar beklettikten sonra, saÃ§lara dÃ¼zgÃ¼nce bir fÃ¶n Ã§ekiyoruz. ArdÄ±ndan da pres dediÄŸimiz dÃ¼zleÅŸtirici ile fÃ¶nÃ¼n Ã¼zerinden sÄ±cak dÃ¼zleÅŸtirme iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Bu yoÄŸun Ä±sÄ± ile birlikte saÃ§larda daha uzun sÃ¼reli, kalÄ±cÄ± dÃ¼zlÃ¼k elde ediliyor."



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"HER SABAH FÃ–N Ã‡EKMEMEK Ä°Ã‡Ä°N YAPTIRDIM"



KalÄ±cÄ± dÃ¼zleÅŸtirme iÅŸlemini ilk kez 2 yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan 24 yaÅŸÄ±ndaki Aynur HÃ¼rmÃ¼z, "BirkaÃ§ kez yaptÄ±rdÄ±m, gÃ¼zel oluyor ve saÃ§larÄ±ma parlaklÄ±k veriyor. O yÃ¼zden tercih ettim. Her gÃ¼n fÃ¶n Ã§ekmeme de gerek kalmÄ±yordu. Ama saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± olduÄŸunu bilmiyordum" dedi. Seda Solak ise "BugÃ¼n yaptÄ±rdÄ±m. Her sabah uÄŸraÅŸmamak iÃ§in aÃ§Ä±kÃ§asÄ± daha rahat bir kullanÄ±mÄ± var. Her gÃ¼n fÃ¶n kullanmama gerek kalmÄ±yor. Ä°ki-Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r yaptÄ±rÄ±yordum. ZararÄ± olduÄŸunu kesinlikle bilmiyordum" diye konuÅŸtu.