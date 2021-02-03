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Kemoterapi öncesi yumurtalar dondurulmalı

Yumurta dondurma işleminin klasik tüp bebek uygulamasına benzer şekilde yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, "Yumurta toplama işleminden sonra elde edilen olgun yumurtalar vitrifikasyon denilen hızlı bir dondurma yöntemi ile dondurularak saklanır. Kanser tedavisi nedeniyle kemoterapi/radyoterapi görecek kadınlarda tüp bebek için yumurtalıkların uyarılmasına adet döneminden bağımsız olarak hemen başlanabilir" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 11:58
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Kemoterapi öncesi yumurtalar dondurulmalı

İSTANBUL - Kemoterapi gibi üreme hücrelerine zarar veren tedavi yöntemlerinden önce yumurta dondurma işlemi yapılmasını tavsiye eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tüp Bebek Bölümünden Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, "Yumurta dondurma işleminin klasik tüp bebek uygulamasına benzer şekilde yapılıyor. Yumurta toplama işleminden sonra elde edilen olgun yumurtalar vitrifikasyon denilen hızlı bir dondurma yöntemi ile dondurularak saklanır. Ülkemizde 2014 yılında yayınlanan ÜYTE yönetmeliğine göre kadınlar kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurtalıklara zarar verecek tedaviler öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar öncesinde ve yumurtalık rezervi azalmış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda yumurtalarını dondurabilir" diye konuştu.

“HORMON İĞNELERİYLE YUMURTALAR UYARILIYOR”
 

Özellikle kemoterapi veya radyoterapi öncesinde yumurtaların dondurulabileceğine işaret eden Doç. Dr. Köroğlu, şöyle devam etti:

"Kanser tedavisi nedeniyle kemoterapi/radyoterapi görecek kadınlarda tüp bebek için yumurtalıkların uyarılmasına adet döneminden bağımsız olarak hemen başlanabilir. Yumurtalıkların uyarılması için hormon iğnelerine başlanır, bu süreç genellikle 10-11 gün sürer. Meme kanseri gibi kanda östrojen düzeylerinin yükselmesini istemediğimiz olgularda femara kullanılmakta böylece kanda östrojen düzeyleri yükselmeden yeterli yumurta sayısı elde edilmektedir. Yumurtalık rezervi azalmış olgularda tedaviye adetin 2 veya 3’üncü günü başlanmakta ve hormon iğneleri kullanılarak folikül gelişimi uyarılmaktadır. Yumurtalık rezervi düşük olan kadınlarda birden fazla tedavi siklusu gerekebilmektedir. Klasik tüp bebek tedavisinde olduğu gibi yumurtalar belli bir büyüklüğe ulaştığında çatlatma iğnesi yapılmakta ve bu iğneden 34 ile 36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılmaktadır. Klinik gebelik oranları toplanan yumurta başına yüzde 4 ila 12 arasındadır. Yumurta dondurma işlemi sonrası gebelik oranlarını belirleyen iki önemli faktör; kadının yumurta dondurduğu andaki yaşı ve dondurulan yumurta sayısıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KemoterapiYumurta Dondurma Işlemi
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