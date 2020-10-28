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Kırmızı benler, zararsız gibi görünse de takip edilmeli

Tam olarak oluşum nedeni bilinmeyen, kalıtsal yatkınlık, hormonal değişimler, çok nemli ya da çok sıcak hava ve yaşlanma nedeniyle vücutta oluşan zararsız kırmızı benlerin (anjiyom) ani artışının ciddi bir hastalık belirtisi olabileceği kaydedildi. Vücutta birkaç tane bulunması normal kabul edilen kırmızı benlerin ani ve çok sayıda artışının, karaciğer, kas hastalıkları veya hormonal bir bozuklukla ilgili bir sorunun belirtisi olabileceği belirtildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2020 Çarşamba 15:23
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Kırmızı benler, zararsız gibi görünse de takip edilmeli

ANTALYA - Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, pek çok insanın vücudunda bir veya birkaç tane olan kırmızı küçük benlere tıp literatüründe 'anjiyom' adı verildiğini belirterek, kan damarlarından gelişen, iyi huylu deri tümörleri olan bu benlerin, 30 yaşından itibaren daha sık görüldüğünü aktardı. Bazıları deriyle aynı seviyedeyken bazı kırmızı benlerin ise deriden hafifçe kabarık olabildiğini kaydeden Dr. Erdoğan, ilerleyen yaşlarda derinin deforme olmasıyla sayı ve büyüklüklerinin de artış gösterebildiğini söyledi.

Tam olarak oluşum nedeni bilinmeyen ancak kalıtsal yatkınlık, hamilelik, doğum kontrol ilaçları kullanımı gibi hormonal değişimlerin kırmızı benlere neden olabildiğine dikkat çeken Dr. Erdoğan, çok nemli ya da çok sıcak havanın da bu benlerin gelişiminde etken olabildiklerini ifade etti. Vücutta en çok gövde, sırt, omuz ve üst kollarda görülen kırmızı benlerin sert kaşıma ve travmayla kanayabildiğini anlatan Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu benlerin bazıları deri ile aynı seviyedeyken bazıları deriden hafifçe kabarık olabilir. Kanama yoksa ve görüntü olarak rahatsızlık vermiyorsa tedavi gerekmez. Anjiyomlar genellikle acilen muayene ve tedavi edilmesi gereken cilt hastalıkları değildir. Ancak çok sayıda ve ani artışlar, karaciğer, kas hastalıkları veya hormonal bozuklukla ilgili bir sorunun belirtisi olabilir. Tek bir anjiyomun büyüdüğünü, şekil değiştirdiğini ya da aşırı kanadığını fark ederseniz derhal bir cilt doktoruna başvurulmalıdır."

Anjiyom tanısının cilt muayenesi esnasında dermatoskopi ile konulduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, “Bu benler malignite yani kansere dönüşüm riski taşımaz, çoğu zaman tedavisiz takibe bırakılır. Tedavi ise sadece kozmetik amaçlı yapılır. Dermatoloğun takdirine bağlı olarak, NdYAG lazer, elektrokoter veya kriyoterapi ile tedavi edilebilirler. Lazer tedavisi ile kalıcı olarak bu benlerden kurtulmak mümkündür" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda ErdoğanKırmızı Benler
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