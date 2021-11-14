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Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık vaka haritasında Kocaeli, en fazla vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu. Kentte 100 bin kişide 447,26 olan vaka sayısı 481,71’e yükseldi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
14 Kasım 2021 Pazar 16:23
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Kocaeli, koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu

İZMİT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre Kocaeli, yurt genelinde en fazla koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu. 100 binde 447,26 olan vaka sayısı, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında artarak 481,71’e çıktı. Kentte en az 2 doz aşı yaptıran kişi sayısı yüzde 76,8’e ulaşırken, vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan risk haritasında da başta kent merkezi olmak üzere birçok mahallenin kırmızı renge döndüğü görüldü. Kentteki hastanelerin Covid-19 polikliniklerinde de yoğunluk yaşanıyor.

DHA

Son Güncelleme: 14.11.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
KocaeliKoronavirüsSağlık BakanıFahrettin Koca
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