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'Koronavirüs, kalp hastalığını yüzde 5, damar tıkanıklığını yüzde 2,5 artırdı'

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, koronavirüs nedeniyle kalp damar hastalıklarında belirgin artış olduğunu belirterek, "Koronavirüs, ilk başladığında yüzde 5 kalp hastalığını, yüzde 2,5 de damar tıkanıklığını artırdı" dedi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 11:29
'Koronavirüs, kalp hastalığını yüzde 5, damar tıkanıklığını yüzde 2,5 artırdı'

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Onar, koronavirüs başladığı günden bu yana kalp- damar hastalıklarında belirgin artış olduğunu söyledi. Onar, "Koronavirüs, ilk başladığında yüzde 5 kalp hastalığını, yüzde 2,5 de damar tıkanıklığı hastalığını artırdı. Bunu şöyle yorumlamak da mümkün. Koronavirüs enfeksiyonuna sahip kişiler aslında hastalığı geçirdiklerini bilmeden ya da önemsemeden akut damar hastalığı, akut koroner sendrom kalp krizi, periferik damar tıkanıklığı, bunun yanında retinal alternatif tıkanmasına bağlı geçici ya da kalıcı görme kayıplarıyla hastanemize başvurular oldu. Dolayısıyla bu hastaların da koronavirüs enfeksiyonu geçirdiğini yaptığımız rutin testlerle ortaya koyarak, hastalığın aslında bu klinik presentasyonla yani bu semptomlarla da ortaya çıkabileceğini ortaya koymuş olduk" dedi.

'ÖNCELİKLİ AMACIMIZ HAYAT KURTARMAK'

Hastalarda ilk önceliklerinin hayatlarını kurtarmak olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Onar, "Bu hastalara tabi koronavirüs enfeksiyonuna sahip hastalarda kalp krizi ya da periferik damar tıkanıklığı ya da ciddi diğer damar tıkanıklığı nedenine sahip hastalarda koronavirüsün tedavisi biraz daha geri planda kalıyor. Öncelikli amacımız hastanın hayatını kurtarmak, periferik damar tıkanıklığına bağlı uzuv kaybını engellemek ya da görme kaybını yerine getirebilmek için ön tedavileri bu şekilde başlıyoruz. Koronavirüs tedavisinde daha geri planda tutuyoruz ama hemen peşi sıra da koronavirüsle alakalı tedaviler başlıyordu. Özellikle 65 yaşın üzerinde diyabetik, hipertansif ve dolaşım problemi daha önceden bilinen hastalarda damar problemleri ve kalp problemleri daha fazla ortaya çıktı. 2 yıl öncesine gidersek, 2 yıl öncesinde bu kadar bir artış var mıydı? Aslında bunu şöyle yorumlamak mümkün. Koronavirüs ilk ülkemize giriş yaptığı zaman periferik damar problemleriyle ya da kalp krizi ile kliniğe gelen hastaların sayısı daha fazlaydı ama virüsün etkisini kaybetmesi etkisinin azalmasıyla beraber günümüzde biraz daha az sayıda kardiyovasküler sistem presentasyon ile ortaya çıkan koronavirüs enfeksiyonu görüyoruz. Özellikle kalp hastalarının mutlaka rutin ilaçlarını, rutin tedavilerini aksatmamaları lazım. Bunun yanında özellikle belirli bir ölçüde damar hastalığı olan ve rutin tedavilerini gören kişilerin doktor kontrollerine gelmelerini öneriyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağKalp Damar CerrahisiOpr. Dr. Lütfi Çağatay OnarKoronavirüsKalpDamar
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