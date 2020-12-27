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Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 624'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Aralık 2020 Pazar 08:05
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Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 624'e yükseldi

Son 24 saatte yapılan 178 bin 872 testte, 15 bin 118 vaka ile 3 bin 2 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 253 kişi ile toplam can kaybı 19 bin 624'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 178 bin 872 testten 15 bin 118 vaka, 3 bin 2 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 231 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813, toplam vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, toplam vefat sayısı 19 bin 624, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 501, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 994 bin 34 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

'DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3 bin 2 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanFahrettin KocaCovid19PandemiKoronavirüs
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