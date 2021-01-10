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Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 631'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ocak 2021 Pazar 08:01
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Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 631'e yükseldi

ANKARA, (DHA)09.01.2021 20:24

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Son 24 saatte yapılan 168 bin 289 testte, 9 bin 537 vaka ile 1103 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 181 kişi ile toplam can kaybı 22 bin 631'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 168 bin 289 testten 9 bin 537 vaka, 1103 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 902 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 26 milyon 33 bin 695, toplam vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118, toplam vefat sayısı 22 bin 631, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 903, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 190 bin 47 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

'KISITLAMA VE TEDBİRLER NETİCE VERİYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaPandemiKoronavirüsCovid19
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