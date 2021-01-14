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Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 152'ye yükseldi

Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu verileri, Sağlık Bakanlığın ilgili sitesinde paylaşıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ocak 2021 Perşembe 09:40
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Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 152'ye yükseldi

Tabloya göre son 24 saatte yapılan 173 bin 603 testte, 9 bin 554 vaka ile 971 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 173 kişi ile toplam can kaybı 23 bin 325'e yükseldi.

Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu, Sağlık Bakanlığın ilgili sitesinde paylaşıldı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 173 bin 603 testten 9 bin 554 vaka, 971 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 463 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 26 milyon 729 bin 595, toplam vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839, toplam vefat sayısı 23 bin 325, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 652, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 227 bin 927 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5 yatak doluluk oranı yüzde 45,5 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4 olarak ifade edildi. Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsPandemiCovid19Fahrettin Koca
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