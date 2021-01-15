Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1547
ALTIN
439.036
DOLAR
7.3625
STERLİN
10.0812
EURO
8.9497
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
43 akademik personel alınacak
43 akademik personel alınacak
Lisanüstü programlara öğrenci alınacak
Lisanüstü programlara öğrenci alınacak
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak

Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 495'e yükseldi

Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu verileri, Sağlık Bakanlığın ilgili sitesinde paylaşıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ocak 2021 Cuma 08:48
0 Okunma
Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 495'e yükseldi

Tabloya göre son 24 saatte yapılan 169 bin 847 testte, 8 bin 962 vaka ile 958 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 170 kişi ile toplam can kaybı 23 bin 495'e yükseldi.

Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu, Sağlık Bakanlığın ilgili sitesinde paylaşıldı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 169 bin 847 testten 8 bin 962 vaka, 958 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 11 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 26 milyon 899 bin 442, toplam vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801, toplam vefat sayısı 23 bin 495, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 512, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 236 bin 938 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5 yatak doluluk oranı yüzde 45,5 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4 olarak ifade edildi. Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19Pandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 08.00'den 00.00'e kadar aşılama yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 08.00'den 00.00'e kadar aşılama yapılacak
Prof. Dr. Akova: Aşıda tereddüt olmamalı
Prof. Dr. Akova: Aşıda tereddüt olmamalı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı olanları anlık takip ediyor
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı olanları anlık takip ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans