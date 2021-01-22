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Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 640'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ocak 2021 Cuma 08:58
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Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 640'a yükseldi

Son 24 saatte yapılan 165 bin 109 testte, 6 bin 289 vaka ile 743 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 153 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 640'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 165 bin 109 testten 6 bin 289 vaka, 743 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 113 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 28 milyon 32 bin 559, toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505, toplam vefat sayısı 24 bin 640, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 74, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 290 bin 32 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19Sağlık BakanlığıFahrettin Koca
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