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Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 506'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 95 bin 321 testten 1519'u pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 61 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 506'ya yükseldi. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Eylül 2020 Pazar 19:31
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Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 506'ya yükseldi

ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 95 bin 321 test yapıldı, 1519 kişide daha koronavirüse rastlandı. Virüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybederken 1116 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 269 bin 15, toplam hasta sayısı 302 bin 867, toplam vefat sayısı 7 bin 506, hastalarda zatürre oranı yüzde 7.0, ağır hasta sayısı 1456, toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117 oldu. 

'BU SAYI AZALMADAN HUZURLU OLAMAYIZ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün ağır hasta sayımız 1456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele, virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" değerlendirmesinde bulundu. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 21.09.2020 01:33
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaGünlük Koronavirüst Tablosu
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