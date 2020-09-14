Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 96 bin 97 test yapıldı, 1527 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 57 kişi hayatını kaybederken, 1102 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, toplam hasta sayısı 291 bin 162, toplam vefat sayısı 7 bin 56, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,2, ağır hasta sayısı 1267, toplam iyileşen hasta sayısı 258 bin 833 oldu.



'BU GİDİŞE DUR DİYECEK OLAN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE MÜCADELEDİR'

Bakan Koca verilere ilişkin, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.