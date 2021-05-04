 “Kovid-19 testi pozitif olan anneler bebeklerini emzirmeye devam etmeli”

Anne sütünün bebek sağlığı için mucizevi bir zırh olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi’nden Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr. İpek Ada Alver, “Anne sütünde karbonhidrat, yağ, proteinler ve mineraller başta olmak üzere özellikle patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmalar üzerinde mikrobiyostatik (mikroorganizmaların üremesini durdurucu), mikrobisidal (mikroorganizmaları öldürücü), antiviral özellikte, antienflamatuar (iltihap giderici) etkili ve bağırsak sistemini kuvvetlendirici immunoglobulinler (IgA olmak üzere IgG, IgM, IgD, IgE gibi) bulunmakta. Anne sütü adeta doğal bir aşıdır ve bebek sağlığı için mucizevi bir zırh özelliği gösterir. Doğumdan sonra ilk 30 dakika-1 saat içerisinde bebeğe “ilk süt” denilen daha koyu kıvamlı ve sarımtırak renkli kolostrum sütünün verilmesi gerekiyor. Çünkü doğumdan sonra ilk 5 gün boyunca salgılanan kolostrum sütü içinde yüksek oranda immünoglobulinler vardır ve doğadaki hiçbir besin bu derece bağışıklık sistemini güçlendirici faktörler içermemektedir. Kolostrum, bebeğin gastrointestinal sistemini mukozal bir tabaka oluşturarak kaplar ve böylece yenidoğan bebeği dış ortamdan gelecek patojen mikroorganizmalara karşı korur” diye konuştu.

“BEBEĞİN GİYSİLERİNDEN AYRILARAK 60 DERECEDE DETERJANLA YIKANMALI”

İpek Ada Alver, emzirme döneminde olan temaslı ya da ev karantinasındaki Covid pozitif annelere aşağıdaki önerilerde bulundu:

“Anne genel vücut hijyeni ve meme hijyenine dikkat etmeli. Annenin ve diğer aile bireylerinin giysileri, bebeğin giysilerinden ayrılarak 60 derecede deterjanla yıkanmalı. Özellikle emzirmeden önce annenin bulunduğu ortam iyi havalandırılmalı, anne emzirmeden ya da süt sağmadan önce ellerini en az 20 saniye yıkamalı, anne emzirirken ya da süt sağım esnasında maske takmalı. Emzirme yerine süt sağım yöntemi kullanılacaksa göğüs pompası tüm parçaları ayrılarak her süt sağım öncesi ve sonrasında 100 derecede 30 dakika kaynatılmalı ya da masaüstü otoklavlarda steril edilmeli, sağım ekipmanlarını yıkadıktan sonra muhakkak durulanmalı ve kurulanmalı. Nemli kalan ekipmanlarda bakteriler ve diğer mikroorganizmalar hızla üreyebilmekte. Sütler sağıldıktan sonra uygun yöntemlerle muhafaza edilmeli. Sağıldıktan sonra oda ısısında 3 saat, +4 derecelik buzdolabında 24 saat kalabilir. Derin dondurucularda ise en fazla -18 derecede 3 ay saklanabilir. Diğer yandan buzdolabı ve derin dondurucuda saklanan sütler, protein içeriğinin azalma ihtimali olduğundan direkt kaynatılmamalı, BenMari usulüyle ısıtılmalı. Sütü muhafaza ederken sağım poşetlerini ağzı kapalı olduğundan emin olarak saklanmalı ve üzerine muhakkak sağım ve son kullanma tarihinin olduğu etiketler yapıştırılmalı. Saklama poşetlerinin tek kullanımlık olduğu unutulmamalı ve tekrar yıkayıp kullanılmamalı. Sağım ekipmanları lavabonun içerisinde değil temiz kaplar içinde yıkanmalı.”

“ANNE İLE BEBEK DIŞINDA ODADA BAŞKA ENFEKTE HASTANIN BULUNMAMASI GEREKİR”

Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, hastanede Covid tedavisi gören anne ile bebeğin aralarında en az 2 metre mesafe ile aynı odada kalabilirler. Bu durumda anne ile bebek dışında odada başka enfekte hastanın bulunmaması gerekir. Annenin, koruyucu ekipmanlar giymiş sağlık personeli ya da sağlıklı yetişkin bir personelin desteği ile maske taktıktan ve el - meme hijyeni sağlandıktan sonra bebeğini emzirebilir. Eğer anne hastanede tedavi görüyorsa ya da tedavide kullandığı ilaçlar mevcutsa, emzirme döneminin doktora danışılarak planlanması gerekir. Çünkü bazı ilaçların süte geçtiği ve emzirme ile anneden bebeğe geçerek yan etkiler oluşturabileceği ya da organlarda hasara neden olabileceği bilinmektedir” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, annelerin emzirme döneminde ya da hamileliğin ilk 3 ayından sonra Covid yaptırmaları gerektiğini de vurguladı. Alver, Covid pozitif annelerin tedavilerini aksatmamasının kritik önem taşıdığı uyarısı da yaptı.