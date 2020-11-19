Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1286
ALTIN
459.266
DOLAR
7.6871
STERLİN
10.1869
EURO
9.1029
Avcılar’da maske ve sigara denetimi 
Son Dakika
Avcılar’da maske ve sigara denetimi 
Sultangazi'de terör örgütü operasyonu
Son Dakika
Sultangazi'de terör örgütü operasyonu
Fatma Uruk yine yaptı !..
Son Dakika
Fatma Uruk yine yaptı !..
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Son Dakika
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

"Lütfen bu virüsü önemseyin"

Manisa Soma Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Doktor Canan Sabay, hasta yatağında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, vatandaşları uyardı. Zaman zaman nefes almakta güçlük çektiği görülen Sabay, "Lütfen bu virüsü önemseyin. Kalabalık ortamlara girmeyin. Maskenizi, mesafenizi koruyun. Zor durumda kalmadıkça, alışveriş merkezlerine, marketlere ve hastanelere girmeyin" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Kasım 2020 Perşembe 11:58
0 Okunma
"Lütfen bu virüsü önemseyin"

Soma Devlet Hastanesi'ndeki görevinden 3 yıl önce ayrılarak, özel muayenehane açan Dahiliye Uzmanı Doktor Canan Sabay'ın, 14 Kasım günü yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Soma Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınan Sabay, hastane odasında cep telefonu ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşları alınan tedbirlere uymaları ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları yönünde uyaran Sabay, videoda şunları söyledi:

"Herkese merhabalar. Bugün çok daha iyiyim. Tedavim devam ediyor ama taburcu olmamın haberini bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen bu virüsü önemseyin. Kalabalık ortamlara girmeyin. Maskenizi, mesafenizi koruyun. Zor durumda kalmadıkça, alışveriş merkezlerine, marketlere ve hastanelere girmeyin. Alışverişlerinizi internetten yapın, teması azaltın. Hiçbir şey sağlığından daha önemli değil, tekrar aranıza dönmek dileğiyle."

Sabay'ın zaman zaman nefes almakta ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Soma Devlet HastanesiManisaKoronavirüsPandemiDoktorCanan Sabay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
Tedbirlerin etkisini 1 hafta içinde göreceğiz
Tedbirlerin etkisini 1 hafta içinde göreceğiz
Bakan Koca: Virüs kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca: Virüs kitlesel bulaşma dönemine geçti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans