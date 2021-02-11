Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1547
ALTIN
417.459
DOLAR
7.0605
STERLİN
9.7831
EURO
8.5633
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık...
Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak
Bingöl Üniversitesi sürekli 9...
Restorasyon uygulama işi yaptırılacak
Restorasyon uygulama işi yaptırılacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75...

'Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz'

AKSARAY Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, mutasyonlu virüsün yol açacağı vaka artışı nedeniyle mart ayında yine pik yaşanabileceği endişesini dile getirdi. Atakan, "Mutasyon olayına çok dikkat etmemiz lazım. Mutasyon daha bulaşıcıdır. Kendini daha dirençli hale getiriyor ve daha bulaşıcı. Bunun için temizlik, mesafe ile maske kuralına kesinlikle taviz vermeden uymamız gerekiyor. Bizim öngörümüz mart ayı gibi yine pik olacağıdır" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2021 Perşembe 09:58
0 Okunma
'Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz'

Pandemi döneminde virüsle en çok mücadele edenler arasında aile hekimleri de yer alıyor. Virüse yakalanan veya temaslı olan kişileri yakından takip eden aile hekimleri, bu zor sürecin çabuk atlatılması için de büyük özveri gösteriyor. Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, mutasyona uğramış virüsün daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Bu durumun virüsü daha dirençli hale getirdiğini anlatan Atakan, "Bunun için yine temizlik, mesafe ve maske kuralına kesinlikle taviz vermeden uymamız gerekiyor. Yaptığımız Sinovac aşısının en son açıklamasında yüzde 50 etkililiği mevcut. Fakat bu aşılar hastalığı ağır geçirmemesinde ve hastaneye yatmada yüzde 90 oranında etkili. Aşılama bunun için çok önemli. Toplumsal bağışıklık için yüzde 70 oranında bağışıklık lazım. Vatandaşlarımız zamanı geldiğinde hemen aşıyı yaptırmalı'’ diye konuştu.  

MARTTA PİK BEKLENTİSİ

Vaka sayısının mart ayında pik yapabileceğini dile getiren Atakan, ''Özellikle Afrika, Brezilya ve İngiltere’de mutasyon başladı. Bu dönemde virüs direniyor. Kendini başka formata geçiriyor. Yeni süreç üretiyor. Mutasyon olayına çok dikkat etmemiz lazım. Üçüncü dalga dediğimiz mutasyon, daha bulaşıcıdır. Kendini daha dirençli hale getiriyor ve daha bulaşıcı. Bunun için temizlik, mesafe ile maske kuralına kesinlikle taviz vermeden uymamız gerekiyor. Bizim öngörümüz mart ayı gibi yine bir pik olacağıdır" dedi.

Aşının bundan sonra hayatın bir parçası olacağını belirten Dr. Atakan, belki de her yıl virüs aşısının olunabileceğini kaydetti. Koronavirüs geçiren kişilere rehabilitasyon hizmeti verilmesi gerektiğini dile getiren Atakan, ''Covid-19 geçirmişlerde mutlaka periyodik muayeneler ve algoritmalar oluşturulmalı. Kalp ve böbrek problemleri, genç hastalık geçirenlerde ciddi sorunlar yaratabiliyor'' diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Şenol AtakanAile HekimiKoronavirüsAşıCovid19Pik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı
Prof. Dr. Karadenizli: Covid-19, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin mutasyon geçirmiştir
Prof. Dr. Karadenizli: Covid-19, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin mutasyon geçirmiştir
Mutasyona karşı karantina ve tek kişilik odada tedavi önlemi
Mutasyona karşı karantina ve tek kişilik odada tedavi önlemi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans