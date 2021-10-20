Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1432.84
ALTIN
533.33
DOLAR
9.3248
STERLİN
12.8452
EURO
10.8515
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...

Meme kanseri görülme yaşı 30’a düştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ekim 2021 Çarşamba 14:35
0 Okunma
Meme kanseri görülme yaşı 30’a düştü

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Türkiye kanser istatistikleri raporuna göre, meme kanserinin 30 yaşına kadar gerilediği tespit edildi. Uzmanlar, rutin muayene taramalarının artık daha erken dönemde yapılmaya başlanması gerektiğini hatırlatıyorlar. Kadınların meme kanserine karşı farkındalıklarının artması ve kendilerini muayene etmeyi öğrenmeleri ve erken tanı hayati önem taşıyor.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akyol, bu düşüsün özellikle Türkiye’de gözlemlendiğine değindi. Dr. Hüseyin Akyol, 30’lu yaşlara gelmiş her kadının özellikle ailede meme kanseri hikayesi var ise sene de 1 defa meme ultrasonu yaptırmalarını tavsiye etti.


MEME KANSERİ GELİŞİMİNDE EN ÖNEMLİ ETKEN: ÖSTROJEN SALINIMI
 

Yağlı beslenme ve obezitenin de meme kanseri riskini arttırdığına değinen Dr. Hüseyin Akyol, “Meme kanseri gelişmesinde en önemli etken östrojendir. Kişi ne kadar obezse, yağ dokusundan da o kadar fazla ve uzun dönem östrojen salınımı olur. Dolayısıyla vücut aşırı, östrojen etkisi altına girer ve bu durum meme kanseri riskini artırır” dedi.

Dr. Hüseyin Akyol, buna ek olarak hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış, bazı hormonal tedavilerin uygulanması gibi risk faktörleri taşıyan kadınların da meme kontrollerinin daha büyük önem taşıdığını ifade etti.


 

ERKEN TANI ÖNEMLİ
 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), her yıl Ekim ayında farkındalığı artırmak için dünya çapında yaptığı farkındalık kampanyalarının oldukça faydalı sonuçlar doğurduğunu dile getiren Dr. Akyol, farkındalık sayesinde erken tanı ve sağ kalım oranlarının hayli yüksek olduğunu vurguladı. Meme kanserinin erken dönemde saptanmasıyla artık memenin tamamının değil, yalnız küçük bir kesimin alınarak koruyucu meme ameliyatlarının yapıldığını anlattı. Nerdeyse yüzde 100’e yakın sağ kalım oranlarının elde edildiğinden bahseden Dr. Hüseyin Akyol, hastaların hem meme dokusunu kaybetmediğini hem de tedavilerinin sonrasında hayatlarına devam ettiklerini dile getirdi. 20 yaşından itibaren her genç kız ve kadının kendi muayenelerini yapmalarının çok önemli olduğunu hatırlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meme Kanseri Görülme Yaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bruksizm; hastalar 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip
Bruksizm; hastalar 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip
Prof. Dr. Aydın'dan 'uzun Covid' uyarısı
Prof. Dr. Aydın'dan 'uzun Covid' uyarısı
Her yıl 100 milyon dolar harcanıyor; o ilacın yerli üretimi için imzalar atıldı
Her yıl 100 milyon dolar harcanıyor; o ilacın yerli üretimi için imzalar atıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans