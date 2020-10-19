Meme kanserinde erken teşhis önemli

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji hekimi Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, meme kanseri farkındalık ayında yaptığı değerlendirme açıklamasında, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu; ancak erken teşhis ile tedavinin başarı oranının yüksek olduğunu söyledi. Büyükçelik, "Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Her 8 kadından 1'i, yaşamı boyunca meme kanseri tanısı alabilir. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında, meme kanseri sayısında artış olduğu görülmektedir. Buna karşın, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren meme kanserine bağlı ölümlerin sayısında ciddi bir azalma yaşanmaktadır. Bunun nedeni, taramaların efektif olarak yapılması, hastalığın çok erken dönemde yakalanması ve tedavi yöntemlerinde ciddi gelişmelerdir" dedi.



'KANSERDEN DEĞİL GEÇ KALMAKTAN KORKUN'



Koronavirüse rağmen alınacak tedbirlerle kadınların tarama ve tetkiklerini geciktirmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, "Hastaneler ve sağlık personeli önemli risk gruplarından bir tanesi; ama şu da bir gerçek ki hastalarımızın önemli bir kısmı koronavirüse sosyal hayatları içinde yakalanıyorlar. Dışarıya göre hastanelerin göreceli olarak daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Meme kanseri erken dönemde tanı konulduğunda, şifa şansı çok yüksektir. Hanımlar lütfen taramalarınızı ertelemeyin. Maalesef içinde bulunduğumuz durum nedeniyle, kanser taramalarının gecikmesinde koronavirüs önemli bir faktördür. İnsanlar, bulaşma endişesiyle hastaneye gitmeyince teşhis ve tedavilerde de önemli gecikmeler oluyor. Bugün Amerika'da 90 bin civarında erken evre kanser hastasının evre atladığını görüyoruz. İleri evreye geçmek demek bu hastalığın şifa şansını düşürmek demektir. Bu rakamın ülkemiz için 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. 30 bin çok önemli bir rakam. Hanımlara meme kanseri farkındalık ayında seslenmek istiyorum; lütfen koronavirüsten korkarak, taramalarınızı geciktirmeyiniz. Gerekli tedbirleri alarak, lütfen tetkiklerinizi zamanında yaptırınız. Kanserden değil, geç kalmaktan korkun" diye konuştu.