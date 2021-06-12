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Merve Çolak Dereli, Luva’nın poliklinik olacağını açıkladı

İstanbul-Ataşehir’de hizmet veren estetik kliniği Luva Klinik’in yöneticisi Merve Çolak Dereli, “Luva, bundan sonraki dönemde poliklinik olarak hizmet verecek. Gerekli tüm çalışmaları tamamladık, ekibimizi büyüttük” dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Haziran 2021 Cumartesi 14:45
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Merve Çolak Dereli, Luva’nın poliklinik olacağını açıkladı

HABER: DİNÇER KARACALAR

İstanbul-Ataşehir’deki adresinde hizmet veren Luva Klinik, polikliniğe dönüştürülüyor. Estetik alanında hizmet sunan Luva, poliklinik unvanını aldıktan sonra daha geniş bir ekiple hastalarını ağırlayacak.
EKİP GENİŞLEDİ
Merkezin yöneticisi Merve Çolak Dereli, konuyla ilgili şunları söyledi: “Luva Klinik olarak hastalarımıza ve danışanlarımıza estetik alanında hizmet sunuyoruz. Bundan sonraki dönemde poliklinik olarak hizmet vereceğiz. Gerekli tüm çalışmaları tamamladık, ekibimizi büyüttük. Çalışmalarımızı son teknoloji cihazlarımız ve uzman ekibimizle yürüteceğiz.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Merve Çolak DereliLuvaPoliklinik
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