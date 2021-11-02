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Mevsim geçişlerinde güçlü bağışıklık için 'Omega-3' önerisi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Kasım 2021 Salı 15:07
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Mevsim geçişlerinde güçlü bağışıklık için 'Omega-3' önerisi

İSTANBUL - Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketiminin önemli olduğunu kaydeden Öğr. Gör. Kübra Şahin, A, C ve E vitaminlerinden zengin besin kaynaklarına günlük beslenmede yer vermek gerektiğini söyledi. Omega-3 yağ asitlerinden zengin balık tüketiminin de bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aktaran Şahin, “Bağışıklık sisteminiz üzerinde etkili olan n-3 yağ asiti açısından zengin olan hamsi, lüfer, somon, ton balığı, mezgit gibi balıkların tüketimi; haftada 2 kez toplamda 300 gram olarak önerilmektedir” diye konuştu.


 

Kovid-19 ile mücadelede en önemli unsurlardan birinin bağışıklık sistemi olduğunu vurgulayan uzmanlar, özellikle mevsim geçişlerinde tüketilen besinler konusunda da uyarıyor. İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Kübra Şahin, bu dönemde A ve C vitaminlerinden zengin besin kaynaklarının yanı sıra, Omega-3 yağ asitlerinden zengin balıkların tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Şahin, bağışıklık sistemini güçlendirecek besin grupları ve balık türleri hakkında bilgi verdi.


 

5 BESİN GRUBUNA YER VERMEK GEREKİYOR


 

Kış mevsiminde, Kovid-19 ve diğer enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, “Yeterli ve dengeli beslenmek önemli. Dolayısıyla sağlıklı yemek tabağında bulunan besin gruplarına öncelik vermek gerekir. Bunlar; süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık, kuru baklagiller, sebze ve meyveler, tahıllar ve sert kabuklu yemişler şeklinde sıralanabilir. Dolayısıyla yeterli ve dengeli beslenmemiz açısından bu 5 besin grubuna yer vermemiz gerekiyor” dedi.


 

A, C VE E VİTAMİNLERİNDEN ZENGİN BESİNLERE YER VERİN


 

Bağışıklık sistemini güçlendirmek adına A ve C vitaminlerinin, kış mevsiminde en etkili besin kaynakları olduğunu kaydeden Şahin, “A ve C vitamininden zengin sebzelerden özellikle kabak, lahana, karnabahar, maydanoz tüketilebilir. Onun dışında portakal ve mandalina gibi meyvelere günlük beslenmede yer vermek gerekiyor. E vitamini de bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahiptir, etkilidir. O nedenle E vitamininden zengin besin kaynakları; yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve yağlı tohumlara da yine günlük beslenmede yer vermek gerekir. Dolayısıyla gün içerisinde 5 porsiyon sebze-meyve şeklinde beslenmeliyiz. Bunun 3 porsiyonunda sebzeye, kalan 2 porsiyonda ise meyveye yer veriyoruz” diye konuştu.


 

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNDEN ZENGİN BALIKLAR TÜKETİN


 

Omega-3 yağ asitlerinden zengin balık tüketiminin de bağışıklık sistemi için önemli olduğuna dikkat çeken Şahin, “Bağışıklık sisteminiz üzerinde etkili olan n-3 yağ asiti açısından zengin olan hamsi, lüfer, somon, ton balığı, mezgit gibi balıkların tüketimi; haftada 2 kez toplamda 300 gram olarak önerilmektedir. Balıkları yağ oranları fazla olduğu için ızgara, buharda ya da fırında pişirmeyi tercih etmeliyiz. Yağda pişirilen balıkların içeriğinde bulunan faydalı yağ asitleri en aza inmektedir. Yanına eklenecek olan salata veya sebze haşlamayla ‘’sebze+protein’’ birlikteliğini tamamlamış oluruz” önerisinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güçlü BağışıklıkMevsim GeçişleriOmega3
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