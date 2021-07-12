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Nakil kollarını 48 saat sonra gördü, 'Ne zaman çalışacak hocam' diye sordu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:05
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Nakil kollarını 48 saat sonra gördü, 'Ne zaman çalışacak hocam' diye sordu

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, iki hafta gün önce çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır (34), operasyondan 48 saat sonra nakil kollarını ilk kez gördü. Ayılmazdır'ın, nakli gerçcekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'a ilk sorusu ise "Ne zaman çalışacak hocam" oldu.

Antalya'da geçirdiği beyin kanamasının ardından AÜ Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve 1 çocuk babası polis memuru Sami Şahin'in beyin ölümü gerçekleşince ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Sami Şahin’in kolları, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu ellerini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da 14 saat süren operasyonla nakledildi. Yoğun bakım servisindeki tedavisi 60 saat sonra sona eren Ayılmazdır, steril odaya alındı.

AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin 5'inci çift kol nakillisi Yavuz Ayılmazdır'ın kollarının tahminlerin ötesinde iyileşme gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Teknik olarak zor ancak iyileşme sürecinin daha hızlı olmasını beklediğimiz hastamızın durumu ikinci haftada çok ve çok iyi. Ömür boyu kullanacağı ilaç dozlarını ayarlıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Özkan, naklin ikinci haftasında olunduğunu belirterek, "Hiçbir negatif gelişme yok. Ameliyatın bileğe yakın bölgede olması nedeniyle iyileşmenin daha hızlı olmasını bekliyoruz. Hastamız riskli süreci sorunsuz bir şekilde aştı. Tabii ki burada bizlerin ve ekibimizin edindiği tecrübenin önemi çok. Hastamızı umulandan daha kısa süre içinde sizlerle buluşturacağız. Riskli bir dönemde böylesine zorlu bir ameliyatı gerçekleştirmenin, başarmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Tabii ki hastanın genç ve sağlıklı olması önem kazanıyor. Hasta memnun, ailesi memnun, bizler memnun ve mutluyuz. Uzun süreçte ellerini kullanabilmesini görmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

'6 AY SONRA KOLLARINI KULLANACAK'

Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanın nakledilen kollarını ilk kez ameliyattan 48 saat sonra gördüğünü belirterek, "Elleriyle buluşması sırasında 'Ne zaman çalışacak hocam' diye sordu. Ailesi zaten yoğun bakımda tedavisi sürerken, ameliyatın hemen sonrasında görmüştü. Onların da bize hep sordukları, kollarını ne zaman kullanabileceğine yönelikti. 6 ay sonra kollarını kullanacağını söyleyebiliriz" dedi. Prof. Dr. Özkan, haftaya fizik tedaviye başlayacaklarını da kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kol Nakli
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