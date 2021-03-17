Op. Dr. Volkan Kahya: Burun estetiği yazın da yapılır

HABER: DİNÇER KARACALAR

Burun estetiğiyle ilgili en yaygın önyargılardan biri, “yazın yaptırmanın tehlikeli olduğu” şeklinde. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahı Op. Dr. Volkan Kahya ise ameliyatın yılın 365 günü rahatlıkla yapılabileceğini söylüyor: “Burun estetiğinin tabularından biridir; yazın ameliyat olmak çok tehlikelidir! Ama bu düşünce tarihe karıştı. Gelişen teknolojinin etkisiyle artık yaz aylarında da burun estetiği daha kolay ve daha ağrısız. Yeni estetik teknikleri ve ameliyat sonrası bakım tekniklerinin gelişmesi, bu süreçte daha az şişlik ve morluk oluşmasını sağlıyor. Aşırı sıcak ortamlarda, güneş altında uzun süre durulmadığı ve şapka takıldığı sürece hiçbir sorun yaşanmaz.”

YAZ TATİLİNİZİ DEĞERLENDİREBİLİRSİZ



Op. Dr. Volkan Kahya, ameliyat için vakit bulmakta zorlananların yaz tatilini fırsata çevirebileceklerini belirtiyor: “Birçok hasta, yaz tatilini ameliyat için kullanmak istiyor. Eskilerden kalma bir inançla yaz aylarında estetik yapılmayacağını düşünen çoğu kişi de ameliyat fikrinden vazgeçiyordu. Ama artık bu durum mazide kaldı. Yaz aylarında da neredeyse kış ayları kadar burun estetiği ameliyatları sağlıkla ve güvenle yapılabiliyor.”

iPhone’umdan gönderildi