Opr. Dr. Çamlı: Aşı karşıtlarının çarpıtılmış bilgilerine karşı tavır konulmalı

İZMİR - İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, tereddüt yaşayan kesimin aşı olmaması nedeniyle aşılama oranlarında artış olmadığını belirterek, "Bugünlerde 4'üncü pikin uzamış süreciyle karşı karşıyayız. Toplumsal bağışıklık için aşılama oranlarını yüzde 85'lik seviyeye ulaştırmak gerekir. Aşı karşıtlarının çarpıtılmış bilgilerine karşı tavır konulmalıdır" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 3 milyon kişinin, zamanı gelen 3'üncü doz aşısını henüz yaptırmadığını açıkladı. İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, düşüşü değerlendirerek, "Resmi açıklamalara göre Türkiye'de 18 yaş üstünün yüzde 79'unun 2 doz aşı olduğunu anlıyoruz ancak burada hesaplama sadece 18 yaş üstü olmamalı, tüm topluma göre yapılmalı. Böyle hesaplandığında ise toplumda yüzde 59'lık bir kesimin 2 doz ve üstü aşılandığını görüyoruz. 2 doz aşılamaların en az 3 milyonu 2 doz Sinovac olup 3'üncü dozunu yaptırmayanlar var. Bu kesimin delta varyantına karşı yeterince korunduğunu da söyleyemeyiz. Son 15 günde aşılama oranlarının tüm çabalara rağmen yüzde 1 arttığı görülmekte. Geçen haziran ayında günlük 1- 1,5 milyon doz aşılama yapılırken, bugünlerde aşılamaların 100 binlere kadar indiği, ilk aşılamaların da 50 binin altına indiği günler yaşıyoruz. Kısacası aşılama tüm çabalara rağmen bir türlü ilerlemiyor" diye konuştu.



'TEREDDÜT YAŞAYAN İKNA EDİLMELİ'



Aşılama oranlarında artış görmediklerini belirten Opr. Dr. Çamlı, bunun nedeninin ise aşı tereddüdü yaşayan kişilerin ikna edilememesi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:



"Artık aşı olmak isteyenler oldu ancak tereddüt yaşayan kesim, aşı olmadığı için aşılama oranlarında bir artış ortaya çıkmıyor. Oysa bugünlerde 4'üncü pikin uzamış süreciyle karşı karşıyayız. Toplumsal bağışıklık için aşılama oranlarını yüzde 85'lik seviyeye ulaştırmak gerekmektedir ancak bir ilerlemenin olmadığını görüyoruz. Bu nedenle tereddüt yaşayan vatandaşlarımıza ikna edici söylemlerin ve çabaların arttırılması gerekmekte. Aşı karşıtlarının medyada, sosyal medyada ve televizyonda yaptıkları çarpıtılmış bilgilere karşı tavır konulmalıdır. Bu konuda kamuoyunu aydınlatıcı ve bilime dayalı bilgilerin paylaşılması gerekmekte. Bunun yanında aşı olmamak için ısrar eden kesimler varsa toplum sağlığını korumak açısından kamusal alanda bu kişilere yönelik birtakım düzenlemelerin getirilmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Aşı olmak bireysel bir özgürlükten öte, toplum sağlığını korumak adına diğer kişilere hastalığın bulaştırılmaması ve pandeminin uzamaması açısından mutlaka toplumsal sorun olarak ele alınmalıdır. Bu konuda ısrar varsa gerekli düzenlemeler yapılmalıdır."



Pandemi kurallarına da yeteri kadar uyulmadığına dikkat çeken Opr. Dr. Çamlı, "Sokak, kafe ve restoranlarda maskesiz ve fiziksel mesafeye uymayan vatandaşlarımızı görmek bizleri ciddi bir şekilde kaygılandırmaktadır. Pandeminin geçmediğini, delta varyantının bulaştırıcılığının çok daha etkin olduğunu bilmeliyiz. Aşı olsak bile mutlaka pandemi kurallarına uymamız gerektiğini hatırlatayım" dedi.