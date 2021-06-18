PANDEMİDE ALDIĞIN KİLOLARI YARIM SAATTE VERMEK MÜMKÜN MÜ?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona yüzünden maddi krizler kadar hepimizi psikolojikde krize sokan pandemi bizleri maalesef evlere kapatıp spor salonları sosyal faaliyetlerden uzak tutarak sıkıntıdan tv karşısında yemek yapıp yemekle geçen bir buçuk sene ve sonunda alınan kilolar…

Şimdi ise yavaş yavaş normalleşmeye geçen bir dünya ama alındığı kadar kolay verilemeyen kilolar kaldı çoğumuzda pandemi hatırası olarak..işte bu noktada hem sosyal yaşantımıza ara vermeden devam ederek hem bıçak altına yatmadan incelme vaad eden ünlülerin yeni güzellik uzmaanı Şerife Kaya imdadımıza yetişecek.

YATTIĞIMIZ YERDE AĞRISIZ ACISIZ 8 CM NASIL İNCELİRİZ

Kaya bizden istenen sadece bol su günde bir fincan yeşil çay içmek birde alkol ve kızartmadan uzak durmak işte herşey bu kadar basit yurt dışından getirttiği özel cihazlarıyla yarım saatte 8 cm incelme garantisini veriyor.

İşlem öncesi ölçüleriniz alınır resimleriniz çekilir işlem sonrasıda aynı şekilde ölçü resim ile farkı net şekilde gösteririz..salonumuzda bulunan tüm uzmmanlar özellikle bu cihaz için yoğun eğğitim programına sokulmuştur.

YARIM SAATTE 8 CM İNCELME GARANTİSİ

Cihazımız her ne kadar incelme cihazı olarak tanınsada focus ultrason sayesinde ameliyatsız yüz germe ameliyatsız gıdı estetiği el gençleştirme hatta meme küçültme işlemindede gayet başarılıdır.Bölgesel kilolarından şikayetçi olan ve aynı zamanda sarkma problemi olan herkesin rahatlıkla kullanabileceği gayet başarılı olan bu cihazı mutlaka denenmesini öneriyoruz, üstelik şöylede bir iddaamız var 8 cm altında alınan sonuçlardan hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz…