Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1141
ALTIN
498.255
DOLAR
8.1396
STERLİN
10.6142
EURO
9.6124
Trabzonspor zirveden kaosa
Trabzonspor zirveden kaosa
Oyuncu Hikmet Karagöz vefat etti
Oyuncu Hikmet Karagöz vefat etti
'Plazma, hafif vakalarda kullanılabilir'
'Plazma, hafif vakalarda kullanılabilir'
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 6 terörist etkisiz hale...

'Plazma, hafif vakalarda kullanılabilir'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Coşar, Hindistan'da yapılan araştırmada koronovirüs hastalarında çok az fayda sağladığı sonucuna ulaşılan plazma tedavisinin, hafif vakalarda hala kullanılabilir olduğunu söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ekim 2020 Salı 12:26
0 Okunma
'Plazma, hafif vakalarda kullanılabilir'

ANKARA - Hindistan'da yapılan araştırmada, nekahet dönemindeki kişilerin bağışladığı plazmanın, hastanede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi görenlere çok az fayda sağladığı sonucunu ulaşıldığı belirtildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Coşar, ilk Covid-19'un başladığı Mart ayında plazma tedavisine çok büyük ümit bağlandığına dikkat çekerek, "Çünkü bilindiği gibi plazma tedavisinin 100 yıllık bir geçmişi var. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun bir diğer özelliği de gönüllü olarak burada plazma veren ve bu hastalığı geçiren hastaların plazması alınarak verilebilmektedir. Fakat son zamanlarda Hindistan’da plazma ile ilgili yapılan bir çalışmada anlamlı bir sonuç çıkmadı. Covid-19 için biz plazmada şu an da 'tamamen efektif, yararsız' dersek anlamı yok. Hafif vakalarda başlangıçta vücudun savunma sisteminde sıkıntısı olan hastalarda erken dönemde verdiğimizde yararı var. Alınan plazmalar usulüne uygun yapıldığı zaman tarif edilen ya da raporlanan ciddi bir yan etkisi yok. Dolayısıyla plazma için şuan 'Mutlaka bu tedavi portföyünden çıkarılsın' demenin anlamı yok. Hafif vakalarda hala kullanılabilir ve bunun yeri var" diye konuştu.

'BU TEDAVİ KULLANILABİLİR'

Prof. Dr. Coşar, plazma tedavisinin şu anda başlangıç hastalarında kullanılmasında bir sıkıntı olmayacağını ifade ederek, "Daha önce Covid-19 virüsünü geçiren hastaların plazmasının bu hastalığa yakalanan ve özellikle başlangıç vakalarında yarar sağlayacağını düşünüyorum. Bunu bir noktada daha ileri götürerek yararın ötesinde de bunun istenmeyen etkileri yok, yan etkileri yok. Dolayısıyla şu zamana kadar olduğu gibi hemen tedavi portföyünden bunu çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tedavi kullanılabilir. Bir de bu yapılan çalışmaların hala bir takım metodolojik sorunları da olabiliyor. Belki bundan sonraki yapılan çalışmalarda da umduğumuzdan daha geniş faydası olan çalışmalar da olabilir. Bunu temkinli tutmalıyız" dedi.

Öte yandan Kızılay'ın verilerine göre şimdiye kadar 20 bini aşkın iyileşmiş vatandaş plazma bağışı yaptı. 45 bin ünite immün plazma bileşeni hastalara verilirken, 471 hastaneye plazma gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PlazmaKoronavirüsHafif VakalarSalgın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Salgına karşı organize olalım
Bakan Koca: Salgına karşı organize olalım
“Beyin pili tedavisinden sonra spor yapılabilir”
“Beyin pili tedavisinden sonra spor yapılabilir”
Lens kullanımında koronavirüs bulaşına karşı 'hijyen' uyarısı
Lens kullanımında koronavirüs bulaşına karşı 'hijyen' uyarısı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans