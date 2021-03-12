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"Pozitif hastaya ‘geçmiş olsun’ ziyareti yapan bile var"

Bir yılı geride bırakan koronavirüs sürecinde en ön saflarda yer alan filyasyon ekipleri yaşadıkları birbirinden ilginç olayları DHA'ya anlattı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mart 2021 Cuma 10:22
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"Pozitif hastaya ‘geçmiş olsun’ ziyareti yapan bile var"

Filyasyon görevlisi Mehmet Emin Işık, “Pozitif bir vakaya geçmiş olsun ziyaretine gidip pozitif oluyorlar. Bize börek ikram etmeye çalışanlar, eve çay içmeye, yemek yemeye davet edenler oluyor. Filyasyon için bir köye gittiğimizde bütün köy halkının cenazeye katıldığını belirleyip, 600 kişi için temaslı kararı vermiştik” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Eskişehir'de, vaka sayıları son 20 günde 17,28 artış gösterdi. Günlük 80'in üzerinde pozitif vakanın tespit edildiği ilde, 663 kişi evde, 9'u entübe 119 hasta da Covid-19 servislerinde tedavi görüyor. Geçen yıldan bu yana ise koronavirüs nedeniyle 760 kişi hayatını kaybetti. Eskişehir'de filyasyon ekibi olarak görev yapan sağlık personeli pandemiyle mücadelede 1’inci yılını tamamlarken, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Odunpazarı Halk Sağlığı’na bağlı filyasyon ekibinde görev yapan diş protez teknikeri Mehmet Emin Işık, tüm sağlık çalışanları gibi 7 gün 24 saat mücadeleye devam ettiklerini söyledi. 

‘REHAVETE KAPILAN TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKIYOR’

Görevleri gereği pozitif vakalarla temaslı olanları tespit ederek vaka sayısının düşmesine büyük katkı sağladıklarını kaydeden Işık, “Bizim bölgemizde günlük bin 100 vaka gördüğümüz oldu. Çok zorlandık, gece gündüz cansiperane şekilde çalıştık. Yasaklarla birlikte vaka sayılarında gözle görülür bir düşme sağlandı. Kısıtlama tedbirleri biraz gevşetildi şu an. Bu nedenle insanlarımız biraz rehavete kapılıyor, tedbiri elden bırakıyorlar. Şu an vakalar yükseliyor” dedi.

‘POZİTİF VAKAYA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ’

Bir yıllık mücadele sırasında çok ilginç olaylara şahit olduklarını ifade eden Işık, “Çok ilginç olaylarla da karşılaştık. Bir kişinin 100 kişi ile temas ettiğini tespit ettik. İlk başlarda fabrikalarda çok temaslı vardı. Onlarla mücadele ettik. İnsanlarımızda biraz bilinçsizlik var. Kimi kesinlikle virüse inanmadığını söylüyor, kimi asemptomatik oluyor belirti göstermeden hastalığı atlatıyor. ‘Benim hiçbir şeyim yok’ diyor, karantinaya girmek istemiyor, ilaç kullanmak istemiyor. Bunlarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Cenazeler, kadınların evlerde günler düzenlemeleri. Gerçekten bazen çok gülünç, bazen çok üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Pozitif bir vakaya ‘geçmiş olsun’ ziyaretine gidip pozitif oluyorlar veya bize börek ikram etmeye çalışanlar, eve çay içmeye, yemek yemeye davet edenler oluyor. Filyasyon için bir köye gitmiştik. Köyde bir cenaze var ve bütün köy halkı cenazeye katılmış. Daha sonra bütün köy halkı teker teker cenaze evine başsağlığına gitmiş. Köyde yaklaşık 600 kişi vardı ve tamamı temaslı. Biz akşam saat 6 gibi gittik, sabah saat 6'ya kadar köydeki bütün evleri tek tek gezdik, hepsinin numunelerini aldık, hepsinin karantina süreçlerini başlattık ve tüm köyü karantinaya almış olduk. İnsanlardan istediğimiz sadece üç şey var; Maske, mesafe ve kendilerinin el hijyenlerine dikkat etmeleri. Bunları sağladıkları zaman bu virüs zaten kendiliğinden azalacak” şeklinde konuştu.

Filyasyon ekibinde yer alan diş protez teknikeri Mehmet Ali Yıldırım da normalleşme süreciyle birlikte insanların tedbirleri gevşettiğini, vakaların da yükselişe geçtiğini söyledi. Yaklaşık 1 senedir filyasyon görevinde yer aldığını anlatan Yıldırım, “Filyasyon zor bir görev. Çünkü genellikle evleri ziyaret ettiğimiz için gittiğimiz vakanın kim, nasıl biri olduğunu bilmediğimiz için her türlü durumla karşılaşabiliyoruz. Tedbirlerle beraber bizim de mesaimiz bir hayli hafiflemişti, rahatlamıştık. Kontrollü normalleşmeden sonra vaka sayısı tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de artmaya başladı. Ben bu artışın sebebinin kontrollü normalleşme değil, insanların bu normalleşme sonucu tedbiri elden bırakmaları olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘VAKALAR CENAZELER, AİLE ZİYARETLERİ SONUCU ARTIYOR’

Temaslı olarak tespit edilen kişilerin yoğun olarak aile ziyaretleri, taziyeler, geçmiş olsun ziyaretine gitmeleri gibi nedenlerle atış gösterdiğini anlatan Yıldırım, “Çok sıkıldık deyip akrabalarına gitmeler görülüyor. Son dönemlerde asker uğurlamaları, aile içinde nişan ve söz törenleri sonrasında çok fazla temaslı ile karşılaşıyoruz. İnsanımız şu anda biraz dikkat etse, çok sağlıklı bir şekilde vaka sayısı artmadan ilerleyebiliriz. Normalleştik diye tedbiri tamamen elden bırakmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

EV HANIMLARI POZİTİF ÇIKIYOR

Son dönemde ev hanımlarından da çok fazla temaslı tespit etmeye başladıklarını kaydeden Yıldırım şunları söyledi:

“Komşuluk ilişkilerinde yapılan günler, toplanıp çay içmeler, çocukları gezdirmek için birlikte parka gitmeleri gibi toplu yapılan hareketler temaslı sayısını çok fazla arttırdı. Son zamanlarda en fazla temaslı vakaları komşuluk ve akraba ilişkilerinden kaynaklanıyor. Ben bütün insanlardan ilişkilerinde biraz daha sosyal mesafeli olmalarını, maskelerine ve el hijyenlerine çok dikkat etmelerini istiyorum. Bencil olmayı bırakıp toplumsal düşünmeliyiz. Tekrar eski günlere dönersek çok sıkıntılı günler yaşayacaklarını düşünüyorum.”

56 BİN KİŞİ KORONAYI ATLATTI

Eskişehir'de koronavirüsün ortaya çıktığı geçen yılın mart ayından bu yana 433 bin 693 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 58 bin 391 kişi pozitif çıktı. Kentte toplam 782 kişi halen tedavi görürken, 56 bin 849 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti. Koronavirüs nedeniyle ise 1 yılda 760 kişi hayatını kaybetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FilyasyonKoronavirüsPandemiCovid19HastaVaka
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