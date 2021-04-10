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Prof. Dr. Ceyhan: İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de tespit edilen 360 bin aktif koronavirüs vakası olduğunu, çoğunun da İstanbul'da bulunduğunu söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Nisan 2021 Cumartesi 10:43
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Prof. Dr. Ceyhan: İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük

Ceyhan, "İstanbul'dan başka yerlere yayılıyor. Halk arasında İstanbul için 'Türkiye'nin Vuhan'ı' deniyor. İstanbul'da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük. Birçok pozitif çıkan kişilerin hikayesine bakıyoruz; evden çalışıyor, hiç dışarı çıkmamış, bir kere markete gitmiş ve bütün aile pozitif. Böyle bir durumda İstanbul'da her dışarı çıkıp, adım attığınızda dikkatli olmak lazım hatta evde dikkatli olmak lazım" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs vaka artışının durdurulmasının, bölgesel tedbirler ile mümkün olmadığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, ilkbahar döneminde koronavirüse karşı alınan önlemlere değinerek, "İlkbahar dönemini hatırlayalım, aldığımız önlemleri düşünürsek okullar kapalı, seyahat yasağı var, kamuda da olsa sadece kademeli mesai uygulaması var, restoranlar kapalı, 65 yaşın üstü ve 20 yaşın altı aylarca sokağa çıkamıyor, nüfusa hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Biz bu önlemler ile vaka sayısını 5 binlerden binlere indirdik, daha da aşağı indiremedik; çünkü gevşemeye başladı önlemler. Şu anda bunun neredeyse 10 katına yakın vaka ile uğraşıyoruz, karşımızda bir mutant virüs var ve bu tedbirlerin çok daha azı ile ve de en önemlisi bölgesel tedbirler ile salgını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu çok mümkün görünmüyor" diye konuştu. 

'ÖNLEMLER TÜRKİYE GENELİNE UYGULANMALI'

Prof. Dr. Ceyhan, vakaların artmaya devam edebileceğini belirterek, "Vaka artışları bu tedbirler ile gidersek artmaya devam edecek. Ramazanda belli yerler kapanacak; ama seyahat kısıtlaması yok. Mesailerin kademeleştirilmesi yok, toplu taşıma araçları dolu. Bütün bunları illeri farklı kategorilere ayırarak kontrol etmeye çalışmak, biraz virüsü hafife almak gibi oluyor. Türkiye'de salgın öyle bir durumdaki şu an, alınan bütün önlemler, Türkiye genelinde uygulanmalı" dedi. 

'İSTANBUL İÇİN VUHAN DENİYOR'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu belirterek, "İstanbul'dan başka yerlere yayılıyor. Halk arasında İstanbul için 'Türkiye'nin Vuhan'ı' deniyor. Artık o Vuhan özelliği kayboldu; çünkü Çinliler Vuhan'da hastalığı kontrol ettiler, tek merkezliydi. 'İstanbul'u kontrol edince Türkiye'yi kontrol ederiz' diye bir düşünce maalesef yok; çünkü virüs her yere yayıldı. Tabi gerek yaşam koşulları gerek toplu taşıma araçları ve trafikte geçirilen süredeki farklılıklar İstanbul'u daha riskli hale getiriyor. Bizim Türkiye genelinde 360 bin tespit ettiğimiz aktif vaka var yani virüsü bulaştırma potansiyeli olan kişi var. Bunun, tarama testi yapmazsanız, 10 katı kadar insan şu anda virüsü taşıyor ve bulaştırma potansiyeli var anlamına gelir" diye konuştu. 

Prof. Dr. Ceyhan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 

"İstanbul'da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük. Birçok virüs pozitif çıkan kişilerin hikayesine bakıyoruz; evden çalışıyor, hiç dışarı çıkmamış, bir kere markete gitmiş ve bütün aile pozitif. Böyle bir durumda İstanbul'da her dışarı çıkıp, adım attığınızda dikkatli olmak lazım hatta evde dikkatli olmak lazım. Evden birileri dışarı çıktığı sürece örneğin; evde 4 kişi var, 1 kişi dışarı çıktığında o kişiyi sokağa çıkma yasağı ile kapattığınız zaman zaten en sık virüsün bulaş yer ev içi. Orada bulaştırmayı kolaylaştırıyoruz. Bu tedbirler uygulanacaksa yaş grubu, bölge farkı gözetmemek lazım." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mehmet CeyhanKoronavirüsPandemiCovid19AşıMaske
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