Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1087
ALTIN
470.013
DOLAR
7.6187
STERLİN
9.7797
EURO
8.9578
Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs bulaşmıyor
Son Dakika
Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden...
Zeki Müren'in terzisine ‘Yılın Ahisi’ ödülü
Son Dakika
Zeki Müren'in terzisine ‘Yılın Ahisi’...
Dışişleri: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
Son Dakika
Dışişleri: Bizim nazarımızda hiçbir değeri...
Zarif’ten Süleymani açıklaması
Son Dakika
Zarif’ten Süleymani açıklaması

Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs bulaşmıyor

ÇUKUROVA Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, koronavirüs testi pozitif çıkan annelerin emzirme konusunda endişe yaşadıklarını belirterek, anne sütünden koronavirüs bulaşmadığını söyledi. Prof. Dr. Evrüke, maske takan annenin ellerini sabunlu suyla yıkayıp ardından emzirme bölgesini dezenfekte ettikten sonra bebeklerini emzirebileceklerini söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Eylül 2020 Salı 09:24
0 Okunma
Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs bulaşmıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde yaşlı ve çocukların yanı sıra hamileler ve yeni anne olmuş kadınlar da çocukları için koronavirüs korkusu yaşıyor. Çukurova Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, koronavirüs testi pozitif çıkan annelerin emzirme sürecince mutlaka maske takmasının ve meme bölgesinin sterilize edilmesi gerektiğini söyledi.

Emzirme sürecinde mutlaka uygun dezenfeksiyonlar kullanılması gerektiğini anlatan Evrüke, "Anneler bu konuda çok endişeler yaşıyor. Gerekli önlemleri aldıktan sonra evlatlarından ayrı kalmasınlar, onlara sarılsınlar. Sevgilerini versinler. Bebeklerini emzirmeden önce, ellerini sabunlu suyla yıkayıp ardından meme başlarını dezenfe edip, temizlesinler. Anne, emzirme sırasında öksürebilir, hapşırabilir. En önemlisi maske takması. Dünyada yapılan araştırmalar sonucunda anne sütünden virüs bulaşmadığı ortaya konuldu. Bu konuda kimse korkmasın. Sütten virüs geçmiyor. Hatta biz annelere emzirmelerini teşvik ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof.Dr. Cüneyt EvrükeAnne SütüKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can kaybı 7 bin 574'e yükseldi
Can kaybı 7 bin 574'e yükseldi
Vitamin takviyesi kullanımı 5 kat arttı
Vitamin takviyesi kullanımı 5 kat arttı
Hamilelikte aşırı kafein tüketimi bebeğin obezite riskini artırıyor
Hamilelikte aşırı kafein tüketimi bebeğin obezite riskini artırıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans