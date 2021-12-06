Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,910.41
ALTIN
789.79
DOLAR
13.82
STERLİN
18.31
EURO
15.60
Gıda ürünleri satın alınacaktır
Gıda ürünleri satın alınacaktır
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Karadenizbirlik Genel Müdürlüğ’nden gayrimenkul satış ilanı
Karadenizbirlik Genel Müdürlüğ’nden gayrimenkul...
Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar
Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar

Prof. Dr. Kurugöl: Covid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor

İZMİR'de Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, kronik rahatsızlığı bulunan çocukların riskli grupta olduğuna dikkat çekerek, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez çocuklar riskli grupta. Özellikle Türkiye'de kilolu çocuk sayısı çok fazla. Covid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2021 Pazartesi 10:18
0 Okunma
Prof. Dr. Kurugöl: Covid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor

Covid -19 salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı, en önemli silah olarak öne çıkıyor. Okulların açılmasıyla Covid-19 aşı uygulamasında yaş, 12'ye kadar indirildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla 3'üncü doz BionTech uygulamasına da başlandı. İsteğe bağlı 12 yaş ve üstü aşılanma hakkında konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son birkaç ayda çocuklardaki Covid-19 vakalarında belirgin artış olduğunu belirterek, "Bunun yansıması olarak hastane ve yoğun bakım yatışlarında artış söz konusu. Çocuklardaki olumsuz durumu önlemede, çocuklarımızı korumada genel önlemler çok önemli. Maske, mesafe ve el temizliği yani hijyen gibi önlemlere uymak gerekiyor ama çocuklarımızda bunları iyi sağlayamıyoruz. Toplum genelinde de bu önemlere eskisi kadar önem verilmiyor. Bizim en büyük silahımız aşı" diye konuştu.

'Omicron' varyantının ortaya çıkmasıyla aşının öneminin daha da artırdığını vurgulayan Kurugöl, "Erişkinler dışında çocuklarımıza da aşı yapmak önem kazandı. Özellikle ülkemizde bilindiği gibi 12 yaş üzeri çocuklara aşı öneriliyor ancak bu gruptaki çocuklara önerilen aşı, isteğe bağlı. Bu öneriyi biraz daha güçlendirmemiz lazım" dedi.

Özellikle kronik rahatsızlığı olan çocuklar için aşının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurugöl, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez kilolu çocuklar, riskli grupta. Özellikle Türkiye'de kilolu çocuk sayısı, çok fazla. Covid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor. Obez çocuklarda çok ağır vakalarımız oldu" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Zafer KurugölCovid19çocukKiloObezite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kovid-19'un kimde nasıl seyredeceğinin şifreleri bu genetik araştırmayla çözülecek
Kovid-19'un kimde nasıl seyredeceğinin şifreleri bu genetik araştırmayla çözülecek
Bakan Koca: En çok vaka artışı Osmaniye, Adana, Mersin'de
Bakan Koca: En çok vaka artışı Osmaniye, Adana, Mersin'de
Bursa'da meslek liseleri Covid-19 antijen test kiti üretti
Bursa'da meslek liseleri Covid-19 antijen test kiti üretti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans