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Prof. Dr. Özlü: Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından fazla

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, septom göstermeyen ya da rahatsızlandıkları halde hastaneye gitmeyerek virüsü yayan vakaların, hastaneye başvurup testleri pozitif çıkan vaka sayısından daha fazla olduğunu belirterek, "Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı, pozitif vaka sayısından fazla" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2021 Salı 10:19
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Prof. Dr. Özlü: Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından fazla

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının devam ettiğine vurgu yaparak, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Koronavirüsü taşıyıp bulaştıran sayısının pozitif vakalardan fazla olduğunu ifade eden Özlü, “Şu andan tedbirleri aksatmamak lazım, gevşememek lazım. Rakamlar şu anda iyi. 30 bin civarında rakamlar varken şimdi 6 binlere kadar indi. Ama dikkat ederseniz biz nisan ayında ilk vakalar yaşandığı zaman ‘pik’, yani en çok vaka sayısı 5 bindi. Bugün bakıldığı zaman ondan daha yüksek bir sayı var. Yani ciddi sayıda toplumda virüs taşıyan ve dolaşan insanlar var. Tabi ki bunlar test yaptırıp pozitif çıkanlar, bir de test yaptırmayıp pozitif olanlar var. Az semptomatik olanlar veya rahatsız olduğu halde hekime gitmeyenler, evde kalanlar var. Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından daha fazla. Onun için dikkatli olmakta fayda var” dedi.

'KAYGI İÇİNDE YAŞIYORUM'

Vatandaşlardan Cansu Sabu ise sürekli koronavirüs hastalığına yakalanıp yakalanmadığı konusunda tereddütler yaşadığını belirterek, “Her eklem ağrısında, öksürünce ve ya burnum akınca genellikle ‘acaba’ sorusu aklıma gelir. Acaba korona mı oldum? Ben gencim. Bizde çok fazla belirti olmuyormuş. Genellikle taşıyıcı olduğumuz söyleniyor. O yüzden çevremdeki insanlar için endişeleniyorum. Sürekli kaygı içinde yaşıyorum. Şimdiye kadar hiç test yaptırmadım” diye konuştu.

Hastalığı daha önceden geçirdiğine inanan Begüm Taşdemir de, “Muhtemelen bu hastalığı geçirdim. Ama hiç belirtim olmadı. Ne kadar çok korunursan korun, mutlaka bu hastalık insanı bir şekilde buluyor. Daha önce test yaptırdım. Negatif çıktı. Kendimi kötü hissettiğimde genellikle odamdan bile dışarı çıkmamayı tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘HAFİF ATLATMIŞ OLABİLİRİM’

Abdullah Erbölükbaş ise, “Genellikle vücudumdaki her türlü ağrıda, burun akıntısında korona oldum galiba diyorum. Şimdiye kadar testlerde çıkmış bir pozitifliğim yok. Ama muhtemelen bu hastalığı geçirdim. Hafif atlatmış olabilirim” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Tevfik ÖzlüKoronavirüsCovid19AşıBilim Kurulu
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