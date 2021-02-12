Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1546
ALTIN
411.947
DOLAR
7.0321
STERLİN
9.7099
EURO
8.5260
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Ankara'da 174 adet konut satışa çıkarıldı
Ankara'da 174 adet konut...
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...

Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında üçüncü aşamaya doğru gidildiğini belirterek, "Şu anda aslında bir eşikteyiz. O eşiği geçip geçmeme aşamasındayız. Üçüncü bir dalga başlayabilir. Henüz bunu söyleyebilmek için erken bir eşikteyiz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2021 Cuma 10:16
0 Okunma
Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgının üçüncü dalgasının eşiğine gelindiğini ve tedbirlere uyulmasını gerektiğini söyledi. Ertuğrul, "Şu anda aslında bir eşikteyiz o eşiği geçip geçmeme aşamasındayız. Sayılarımız 6-8 bin bandında çakılmış durumda. Bu ne düşüyor ne de artıyor. Sayının artmamasının nedeni kısıtlamaların kısmi de olsa devam ediyor olması, düşmemesinin nedeni ise belki bu mutasyonlu virüs olabilir. Bu birincisi ama daha henüz onun yansımalarını görmedik. Bir de ara tatili ile beraber ülke içerisindeki insan hareketliliğinin artmış olması bir miktar sayıların düşmemesini etkiledi. Hafta sonu insanların rahatlıkla dışarıya çıkması gibi. İnsan harketliliği devam ettikçe sayı istenilen oranda düşmez. Fakat önümüzdeki haftalarda bu mutant virüsünün yayılımını özellikle engelleyemezsek ne yazık ki bu geometrik bir artışla yukarıya doğru çıkacaktır ve olgu sayısı artacaktır. Sonrasında da üçüncü bir dalga başlayabilir. Ama henüz bunu söyleyebilmek için erken bir eşikteyiz diyebiliriz" dedi.

'ÖNERİLEN KISITLAMALARA UYULMALI'

Hastalıktan korunmak için kısıtlamanın önemli olduğunu ifade eden Ertuğrul, "Bu kısıtlamaları eşit ve adil bir şekilde herkese uygulanabilecek şekilde yapmalıyız.  Aslında bakarsanız bu kısıtlamaları kısmi kısıtlamadan çıkartıp, herkesin uyguladığı bir kısıtlama haline sokmamız gerekiyor. Çünkü insanlar şunu söylemeye başlıyor, 'Biz burada kısıtlamaya tabiyken, kurallara harfiyen uyarken bir başkası buna uymuyor' diyor.  O zaman 'bizim suçumuz ne?' pozisyonuna geliyorlar haklı olarak.  Kısıtlamalara, kurallara uygun olarak herkes adil bir şekilde uymalı. Ancak o zaman üçüncü dalgayı belki bir ölçüde önleyebiliriz; ama böyle devam ederse çok da önlenemeyecekmiş gibi görünüyor" dedi.

'AŞILAMA ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRMALIYIZ'

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hastalığın engellenmesi için iki yöntem olduğunu belirterek, "Bir tanesi kısıtlamalar; insan hareketliliğini önleyerek virüsün toplum içerisinde dolaşımını azaltabilmek. Ama diğer ikinci önlem de aşı. Ne kadar çok insanı bağışık hale getirebilirsek o kadar hastalığı engellemeye başlayacağız. Biz, ne yazık ki şu sıralarda  aşı konusunda biraz geride kalmaya başladık. Aşı oranlarımız, çok düştü. Bunu hızlandırmanın yolunu bulmak zorundayız. İnsanlara belki kampanyalar yaparak, belki onları uyararak onların tekrar aşı olmasını sağlayacak duruma getirmeliyiz "diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Bülent ErtuğrulKoronavirüsPandemiCovid19AşıMutasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Ayaz: Hayvanlarda koronavirüs mutasyona uğrayabilir
Prof. Dr. Ayaz: Hayvanlarda koronavirüs mutasyona uğrayabilir
'Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz'
'Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz'
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans