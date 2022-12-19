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Profesörden araç kullananlara 'kalp krizi belirtisi' uyarısı

19 Aralık 2022 Pazartesi 10:44
Profesörden araç kullananlara 'kalp krizi belirtisi' uyarısı

 ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Avcı, sürücülerin direksiyonda kalp krizi geçirip, kazalara neden olabileceğini belirterek, "Kişi, araba başındaysa göğsünde sıkışma, daralma varsa bayılıyormuş gibi hissediyorsa soğuk terleme yaşıyorsa aklına kalp krizi gelsin. O an yapabileceği şey; hemen arabayı kenara çekip, istirahat etmek" dedi.

ZBEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Avcı, kalp-damar tıkanıklıklarının sık görüldüğünü belirterek, kriz sırasındaki acil müdahale ile doğru teşhisin önemine dikkat çekti. Kalp krizi sırasında geçen her dakikanın kas kaybı anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Avcı, "Kişi; riskli gruptaysa tansiyon ve şeker gibi hastalıkları varsa sigara kullanıyorsa ailesinde kalp öyküsü mevcutsa yaşı ileri ve cinsiyeti erkekse özellikle dikkat etmeli. Göğsünde basınç tarzında bir ağrı, nefes alamama, boğuluyormuş gibi hisle beraber özellikle soğuk terleme, göz kararması ve iç sıkıntısı mevcutsa hastalarımız kalp krizini akıllarına getirsin. Eğer araba sürüyorsa hemen kenara çekip, park etsin. Evdeyse hiç vakit kaybetmeden 112'yi arasın, yakınlarına haber versin. Ayaktaysa otursun, oturuyorsa istirahate çekilsin" dedi.

'YETER Kİ PANİK OLMASINLAR'

Kalp krizi anında öksürmenin faydalı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Avcı, "Eğer damar tamamen tıkanmışsa her hareket netice itibarıyla kalpteki hasarı artırabilir. Dolayısıyla kalp krizinden şüphelenen bir kişi, en kısa sürede istirahat etmeli. Kıyafetlerinde kendini sıkan, daraltan bir şey varsa yaka açmak gibi kendini rahatlatmalı. İlk müdahale için birilerine haber vermeli. Yeter ki panik olmasınlar, heyecana kapılmasınlar. Ne kadar sakin olursa müdahale de o kadar başarılı olur" diye konuştu

Prof. Dr. Avcı, damar tıkanmasının bir süreç olduğu, kalp krizinin ise bilinmeyen zamanda gerçekleştiğini söyledi. Bazı sürücülerin direksiyon başında kalp krizi geçirip, kazalara neden olduğunu hatırlatan Avcı, "Riskli grubu belirleyebiliyoruz fakat ne zaman kalp krizi geçireceğini belirleyemiyoruz. Burada farkındalık önemli. Kişi; araba başındaysa göğsünde bir sıkışma, daralma varsa bayılıyormuş gibi hissediyorsa soğuk terleme yaşıyorsa aklına kalp krizi gelsin. O an yapabileceği en güzel şey; hemen arabayı kenara çekip, istirahat etmek. 1-2 dakika beklesin, rahatlıyorsa tamam fakat rahatlamıyorsa en kısa zamanda 112'yi arasın" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AraçKalp Krizi BelirtisiProf. Dr. Ahmet Avcı
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