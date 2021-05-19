RENKLERİN İNSAN ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİSİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Renkler hayatımızın her alanında bulunmaktadır ve biz fark edelim ya da etmeyelim hayatımızda büyük rol oynamaktadır. Yolda gördüğümüz ya da herhangi bir yerde karşılaştığımız renklerin bize mesajı vardır. Bu renklerin hiçbiri tesadüf değildir. Renklerin zihin ve davranışlar üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

Her renk bize farklı mesajlar vermektedir. Böylelikle seçimlerimizin ve duygusal tepkilerimiz üzerinde etkisi vardır.

Renkler bilinçaltımızı ikna edici bir özelliği vardır. Dikkatimizi çekebilir, gözlerimizi rahatlatabilir ya da daha çok rahatsız da edebilir. Doğru renk kullanılarak istenen mesaj verilmektedir.

KIRMIZI

İnsanlar üzerinde çabuk karar almaya yönlendirici etkisi bulunmaktadır. Bunun yanında iştah açma gibi bir yanı da bulunmaktadır. Kırmızı bunun yanında insanlar üzerinde fiziksel bir etkiye sahip olup, tansiyon artışına sebep olur ve kan düzeyinde artışa neden olmaktadır. Bunun haricinde adrenalini de çağrıştırmaktadır.

MAVİ

Kan düzeyindeki hızı yavaşlatır ve sakinleştirici bir özelliği vardır. Mavinin bunun yanında yemek yeme düzeyini azaltıcı bir etkisi vardır. Mavi ve tonları özellikle lacivert sonsuzluğu, otoriteyi ve çalışma gücündeki artışı anımsatır. Mavi genellikle güvenirlilik, güvenlik ve istikrarı arttırmak için kullanılır. Açık mavi tonları ise rahatlatıcı bir etkisi bulunmaktadır. Koyu mavi ya da lacivert ciddiyet ve profesyonelliği çağrıştırmaktadır.

SARI

Kullanılan tasarımlarda açık sarı renkler parlak sarılardan daha çok mutluluk vericidir. Parlak sarı renkleri vurgu yapmak istediğiniz yerlerde kullanmanız doğru olacaktır. Bunun yanında koyu renkli sarılar antika olarak yorumlansa da çok fazla olunca göz yorucu hale gelmektedir. Sarı renginin seçilen tonları oldukça çok önemlidir.

SİYAH

Siyah rengi genelde gücü, zerafeti ve formalite ile ilişkilendirilir. Siyah rengin olumsuz tarafı ise kötülük, ölüm ve gizem ile ilişkilendirilir.

BEYAZ

Beyaz rengi istikrar, sadelik, devamlılık, temizlilik ve modernliği temsil eder. Bunların yanında serin ve canlandıran bir etkisi vardır.

YEŞİL

Yeşil, doğayı temsil eder. Bu renk genelde sağlığı, tazeliği ve güven vericiliği temsil eder. Açık yeşiller enerji verici ve hareketliliği temsil eder. Koyu yeşil renkler ise serveti ve istikrar ile ilişkilendirilir.

MOR

Asaleti temsil eder. Koyu mor rengi zenginlik ve zerafeti temsil eder. Açık mor çok daha tutkuludur ve romantizm ile alakalıdır. Mor rengi yaratıcılık ve hayal gücünü temsil eder. Mor rengi beyinsel faaliyetleri arttırdığından kaynaklı ilham verici etkisi bulunmaktadır.

TURUNCU

Kırmızıdan sonra gelen en sıcak renktir. Turuncu sosyallik, heyecan ve mutluluk verici, dikkat çekici ve iç açıcı bir renktir. Genellikle turuncu daha samimi ve çekici olarak söyleyebiliriz.