Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,065.36
ALTIN
808.20
DOLAR
13.80
STERLİN
18.90
EURO
15.76
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli...
Maltepe Üniversitesi araç satışı yapacak
Maltepe Üniversitesi araç satışı...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...

Saç kraliçesi Songül Alcı’dan televizyon projesi geliyor…

Türkiye’de saç ekimi ve estetik sektörünün köklü isimlerinden İş İnsanı ve Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı yeni yıla yeni bir proje ile giriş yaptı. ATV Avrupa kanalında sağlık programı yapmaya hazırlanan Alcı, 2022 yılında bomba projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ocak 2022 Çarşamba 11:34
5 Okunma
Saç kraliçesi Songül Alcı’dan televizyon projesi geliyor…

HABER: DİNÇER KARACALAR

21 yıllık Sağlık Yönetimi kariyerinde uluslararası pek çok başarıya imza atan, “Saç Ekimi Yöneticisi” alanında da 3 ödülü bulunan Songül Alcı 2022 yılına yeni projelerle giriş yaptı. Önümüzdeki ay ATV Avrupa kanalında sağlık programı yapmaya hazırlanan Alcı, aynı anda birkaç kişilik iş yapmayı sevdiğini söyleyerek, ”Mesleğimi seviyorum. Çok girdili çok alanla muhatap, çok uzmanlık isteyen ve en muntazam olması gereken bir işi yapıyorum; Sağlık Turizmi, uçak biletleri, oteller turlar, gruplar, geziler, hastanede ameliyat organizasyonu, saç ekimi koordinatörlüğü, ameliyat organizasyonları, ameliyatlara girmek, hasta bilgilendirme ve işlem sonu takipleri. Yine klinik yönetimi, sağlık personeli, tercümanlar, işleyiş, pazarlama ve sosyal medya yönetimi, her bir birimin başında yetkilisi var ise de ben fazla mükemmeliyetçi olduğumdan her yerde olmayı severim. Ayrıca uluslararası alanda tanınan Trawellmed sağlık turizmi şirketinin de kurucusuyum. Hep 5 kişilik iş yapmayı sevmişimdir. Duramam, biyonik kadın derler bana. Medyayla uzun yıllardır hep iç içeyiz. Pek çok gazete, haber sitesi ve televizyonda alanımızda ilgili önemli demeçler verdim. Manşetteyiz’de köşe yazıyorum. Saç ekimi, estetik ve sağlık konularında düzenli olarak bilgilendirici içerikler üretiyorum. Bu bilgilendirmeleri bu yıl televizyona taşıyacağım. Bu yıl için de harika planlarım var. Bunlardan biri televizyon programıydı. Yeni yıla televizyonla start veriyorum.” dedi.

YURT DIŞI PROJELERE AĞIRLIK VERECEĞİZ

Başta İspanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde tanınan ve İspanyollar tarafından Saç Kraliçesi olarak adlandırılan Songül Alcı 2022’de yurt dışı hedeflerine ağırlık vereceklerini açıklayarak yabancı ülkelerde tanıtım faaliyetlerini attıracaklarını ifade etti. Türkiye’de sağlık turizminin kurumsal anlamda ilk girişimcileri arasında yer alan Songül Alcı,” Yeni ülkelere ve yeni hastalara ulaşarak sadece insanların saç sorunlarını çözmekle kalmayacağız, ülke ekonomisine katkı sağlamak için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 12.01.2022 17:21
Anahtar Kelimeler:
Saç Kraliçesi Songül Alcıdan Televizyon Projesi Geliyor…
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ını kaybediyor
Bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ını kaybediyor
"Omicron'un hastaneye yansıması diğer pikler gibi değil"
"Omicron'un hastaneye yansıması diğer pikler gibi değil"
Turkovac Faz-3 ile ilgili önemli açıklama
Turkovac Faz-3 ile ilgili önemli açıklama
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans