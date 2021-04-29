Sağlık Bakanlığı'ndan Biontech aşısı için yeni karar

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin Hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" dedi. Kararın, mevcut randevuları da etkilediği belirtildi.



BAKANLIK MESAJ GÖNDERDİ



Açıklamanın ardından daha önce ikinci doz için randevu alanlardan bazı kişilerin cep telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen mesajda "Bilim Kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak Covid-19 Biontech aşısının birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Bu itibarla yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz" denildi.



RANDEVU ALANLARI KAPSAMIYOR



Ancak bugün Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre daha önce randevu alanlar, 6-8 haftalık süre için kapsam dışında bırakıldı. Daha önce ikinci doz için randevu alanlar belirlenen gün aşı yaptırabilecekleri gibi, yeni süreye göre de randevularını oluşturabilecek. Randevu almayanların ikinci doz uygulamaları da 6-8 haftalık süreye göre yapılacak.



BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI



Bakanlıktan yapılan açıklamada da "Koronavirüs Bilim Kurulumuz, aşı programı dahilinde vatandaşlarımıza uygulanmakta olan Covid-19 Biontech aşısında, mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6 ila 8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. İkinci doz için randevu almış kişiler, randevu gününde aşı olabilecekleri gibi, randevularını yeni karar doğrultusunda güncelleyebileceklerdir. Yeni randevu alacaklar için bu süre dikkate alınacaktır" denildi.