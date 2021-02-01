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Türkiye'de, aşılananların sayısı 2 milyonu aştı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Şubat 2021 Pazartesi 10:17
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Türkiye'de, aşılananların sayısı 2 milyonu aştı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19Aşı
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