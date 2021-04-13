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'Türkiye'nin ilk yerli aşısı, Faz-3 aşamasında acil kullanım onayı alabilir'

Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen koronavirüs aşısı adayının geliştirildiği Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), 250 gönüllü üzerinde yapılan Faz-2 çalışması tamamlandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Faz-3 aşamasındaki güvenlik verileri iyi çıkarsa kullanıma geçeceğiz. Ülkemizde kullanılan Çin aşısı da Faz-3 aşaması devam ederken, belli güvenlik aşamasından sonra 'acil kullanım' ile onay almıştı. Biz yerli aşımızda da böyle bir şey olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Nisan 2021 Salı 11:04
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'Türkiye'nin ilk yerli aşısı, Faz-3 aşamasında acil kullanım onayı alabilir'

KAYSERİ - ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışması, 10 Şubat'ta 250 gönüllü üzerinde başladı ve 9 Mart'ta tamamlandı. Faz-2 çalışmasında elde edilen sonuçların raporlanması süreci ise devam ediyor.

'ETKİNLİK SONUÇLARI RAPORLANACAK'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, DHA'ya yaptığı açıklamada Covid-19'a karşı geliştirdikleri yerli aşıda Faz-1 aşamasını başarıyla geçtiklerini, Faz-2 aşamasının da başarılı geçeceğine inandığını söyledi. Tüm faz çalışmalarının bağımsız denetleme kurulu, etik kurulu ve Sağlık Bakanlığı’na raporlandığını hatırlatan Çalış, "Biz Faz-1 ile ilgili raporlarımızı tamamladık. Yine Faz-2 çalışmalarıyla ilgili raporlarımızı da nisan ayının sonuna doğru gönüllülerden aldığımız kanlardaki antikor oluşumu ve diğer paramediklere bakılarak etkinlik sonuçları raporlanacak. Bu raporlama sonucunda da inşallah hem güvenlik hem de etkinlik başarılı bir şekilde ortaya çıktıktan sonra Faz-3 aşamasına geçileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'FAZ-3 20-30 MERKEZDE YÜRÜTÜLECEK'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış, Faz-3 çalışmalarına da değinerek, "Faz-3 aşamasını tek bir merkez ve üniversitenin yapmasının imkanı yok. Faz-3 çalışması Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordinasyonunda yapılacak. Bizim tahminimiz bunun en az 20-30 merkezde yürütüleceğini düşünüyoruz. Yurt dışından da birkaç merkezin buna dahil olacağını tahmin ediyoruz. Biz Erciyes Üniversitesi olarak Faz-3 aşamasında yer almak istiyoruz ve alacağımızı da düşünüyoruz. Faz-3 aşamasındaki güvenlik verileri iyi çıkarsa kullanıma geçeceğiz. Ülkemizde kullanılan Çin aşısı da Faz-3 aşaması devam ederken belli güvenlik aşamasından sonra acil kullanım ile onay almıştı. Biz yerli aşımızda da böyle bir şey olabileceğini düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığımız verilere bakarak bu durumu takdir edecek. Faz-3 aşaması 2-3 ay sürer; ama bu hangi aşamada tamamen kullanıma sunulur bunu Sağlık Bakanlığı'mız kendi verileriyle ortaya koyacaktır" dedi.

'SIRANIZ GELDİYSE AŞIYI OLUN'

Aşı konusunda vatandaşı uyaran Prof. Dr. Çalış, "Özellikle 'Hangi aşıyı olalım' konusunda toplumun birçok kesiminden bize sorular geliyor. Hangi aşıya ulaşıyorsanız onu olun. Yani 'Şu aşıyı ya da diğer aşıyı seçelim' lüksümüz yok. Zaten ülkemizde kullanılan Covid-19 aşıları güvenli ve etkin olmasa Sağlık Bakanlığı'mız izin vermez. Sağlık Bakanlığı'mız izin verdiği her aşı hem güvenli hem de etkindir. Vatandaşlarımız bu aşılardan hangisini bulursa olmalarını isterim. Tabi yerli aşıyla ilgili sorular geliyor. 'Yerli aşıyı bekliyoruz' diyenler oluyor. Ben bu vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Bu çok gurur verici ama şu anda pandemi döneminde hele hele 3’üncü piki yaşarken böyle bir şey doğru değil. Sıranız geldiyse bulduğunuz aşıyı olun. İnşallah yerli aşımız da kullanıma geçtikten sonra ileriki aşamalarda yerli aşımızı olursunuz demek istiyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ilk AşıFaz3 AşamasıAcil Kullanım OnayıTürkiye
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