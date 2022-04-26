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Uzmanı ‘Aşı Haftası’na özel uyardı: Çocukların eksik aşısı olmamalı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Nisan 2022 Salı 16:23
Uzmanı ‘Aşı Haftası’na özel uyardı: Çocukların eksik aşısı olmamalı

İSTANBUL - Aşıların korunabilir hastalıklara karşı çocuğun bağışıklık sistemini çalıştırarak, güvenilir ve etkili bir savunma oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, aşı haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Süleymanoğlu, ‘’Çocukların eksik aşısı olmamalı. Çocukluk çağı aşıları Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen hastalıklara karşı rutin olarak uygulanıyor” dedi.  

Her ülkenin aşı takvimininin farklı olduğunu ve ulusal aşı takviminin de buna göre belirlendiğini vurgulayan Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Selam Süleymanoğlu, “Aşı takviminde yer alan aşılar, difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, H. İnfluenza tip b, tüberküloz, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği ve pnömokok (zatürre) aşılarıdır” ifadelerini kullandı. 

Ulusal aşı takvimimizde bulunmayan ancak yapılması önerilen ek aşılarda bulunmaktadır ve Prof.Dr. Selami Süleymanoğlu bunlarında her çocuğa uygulanmasını önermektedir.
 

“ROTAVİRÜS AŞISI”

Çocuklarda yıl boyunca ishal, kusma ve ateş ile seyreden hastalığa yol açan rotavirüs için ağızdan uygulanan aşı bulunmaktadır. İki ve 6. Ay arasında toplam 2 ya da 3 dozda uygulanan güvenilir ve etkin aşılardır.

“MENİNGOKOK  AŞILARI (MENENJİT AŞILARI)”

Ülkemizde 2 tip meningokok aşısı bulunmaktadır.Biri A,C,W VE Y suşlarına karşı, diğeride B suşuna karşıdır.Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu iki tipinde bütün çocuklara uygulanmasını önermektedir. Bu aşılar uygulama yaşına göre 2 yada 3 doz şeklinde yapılmaktadır.2. aydan sonra aşılara başlanabilir.

“MEVSİMSEL GRİP AŞISI”

Her yıl eylül ve aralık ayları arasında 6 aydan büyük bütün çocuklara mevsimsel grip aşısı (ınfluenza) aşısı yapılması önerilmektedir.

“HPV AŞISI, İKİ DOZ OLARAK KIZ ÇOCUKLARINA UYGULANMALI” 

Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, “Aşı takviminde yer almayan HPV aşısının da çocuklara yaptırılması lazım. Kanser aşısı olarak bilinen, cinsel ilişki yoluyla geçen, rahim ağzı kanserine sebebiyet verebilen virüslere karşı koruyan HPV aşısının da kız çocuklarına cinsel hayatları başlamadan önce iki doz olarak uygulanması gerek” diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aşı HaftasıçocuklarEksik Aşı
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