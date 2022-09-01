Uzmanı uyardı: Patolojik kırıklar hastanın hayat kalitesini ciddi şekilde etkiliyor

İSTANBUL - Bazı kişilerde herhangi bir travma olmadan ya da çok küçük bir travmaya bağlı olarak kırık ortaya çıkabiliyor. Bu durumu yaratan en önemli unsurun osteoporoz, kanser ve osteomiyelit olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Koray Başdelioğlu, “Patolojik kırıklar tedavi edilmediği takdirde ağrı ve özellikle ilgili bölgede ya da eklemde fonksiyon kaybına yol açabilir. Bu durum hastanın hayat kalitesini ciddi şekilde etkiler” dedi.





Bazı koşullar ve hastalıklar sebebiyle zayıflayan kemiklerde küçük hareketlerle dahi kırık oluşumu ortaya çıkabiliyor. Son yıllarda patolojik kırık olarak tanımlanan bu durumla karşılaşılan vaka sayısında artış gözlendiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Koray Başdelioğlu, Patolojik kırıkların her zaman önlenebilir olmadığına işaret ederek, riskleri azaltmanın ya da altta yatan hastalıklara erken teşhis koyarak tedavi etmenin kırık oluşma ihtimalini azaltabileceğini söyledi.





“OSTEOPOROZ VE KANSER HASTALARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR”





Bu kırıkların altta yatan bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Başdelioğlu, nedenlere ilişkin şu bilgileri verdi: “En önemli sebepleri arasında osteoporoz, kanser ve osteomiyelit bulunur. Kalıtımsal kemik hastalıkları, metabolik ve endokrin hastalıkların oluşturduğu tablolar da kemiklerde zayıflığa sebep olarak patolojik kırık oluşturabilir. Özellikle osteoporoz ve kanser oldukça sık görülen hastalıklar olduğu için bu hastalıkların oluşturduğu patolojik kırıklarla da sık karşılaşmaktayız.”





EN SIK OMURGA, KALÇA VE EL BİLEĞİ KIRIKLARI GÖRÜLÜYOR





Son yıllarda patolojik kırık görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Başdelioğlu, “Bu durumun en önemli sebepleri arasında; genel yaşam süresinin uzaması ve özellikle de kanser tedavisi sonucunda sağ kalım sürelerinin artmasına bağlı kemik metastazlarının daha sık görülmesi sayılabilir” diye konuştu.





Her kemikte patolojik kırık olabileceğini belirten Doç. Dr. Başdelioğlu, kırığın en sık omurga, kalça, pelvis ve omuz çevresinde görüldüğünü söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya genelinde osteoporoza bağlı yılda 8,9 milyon kırık gelişmektedir. Bu da yaklaşık her 3,5 saniyede bir osteoporoza bağlı bir kırık olduğu anlamına gelir. Kanserler açısından bakacak olursak çalışmalar kansere bağlı patolojik kırık görülme oranının kanser hastalarında yüzde 8-30 olduğunu göstermiştir.”





AİLE ÖYKÜSÜ RİSKİ ARTIRIYOR





Patolojik kırık oluşumu açısından osteporoz ve kanser hastası olmanın dışında bazı risk faktörlerinin olduğunun altını çizen Doç. Dr. Koray Başdelioğlu, “Özellikle D vitamini, kalsiyum ve protein açısından yeterli besin öğelerini almamak, güneş ışığına az maruziyet, fiziksel aktivite azlığı, çok zayıf ya da kilolu olmak, hormonal düzensizlikler, inflamatuar koşullarda artış ve aile öyküsünde patolojik kırık varlığı risk faktörleri içerisinde yer alıyor” dedi.





TEDAVİDE CERRAHİ ÖN PLANDA





Patolojik kırıklar tedavi edilmediği takdirde ağrı ve özellikle ilgili bölge ve eklemde fonksiyon kaybı görülebileceğinin vurgulayan Doç. Dr. Koray Başdelioğlu, tedavi yaklaşımı konusunda şu bilgileri verdi: “Az sayıda ki patolojik kırık alçı ile tedavi edilmekle birlikte çoğunlukla tedavisi cerrahidir. Cerrahi yöntem altta yatan hastalığa bağlı olarak değişebilmektedir. Başta kalça eklemi olmak üzere ekleme yakın bölgelerde oluşmuş patolojik kırıklarda protez cerrahisi uygulanabilir. Ayrıca kırığın lokalizasyonuna ve alta yatan patolojiye göre vida, çivi, plak uygulamalarına ek olarak kemik çimentosu ya da kemik greftleri cerrahide kullanılmaktadır. Tedavide amaç hastanın kırığını en uygun şekilde tedavi ederek ağrısız ve fonksiyonel bir işlev kazandırmak, günlük hayatını sorunsuz şekilde devam ettirmesini sağlamaktır.”